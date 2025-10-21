Báo Trung Quốc nhận xét thẳng thắn về U22 Việt Nam

Từ ngày 12/11 đến ngày 18/11, U22 Việt Nam sẽ bước vào giải giao hữu tại Thành Đô (Trung Quốc) cùng với các đội bóng rất mạnh là U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Đây là cơ hội cọ xát quý giá của đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh trước thềm SEA Games 33 (tháng 12/2025) và giải U23 châu Á (tháng 1/2026).

U22 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu quan trọng ở Trung Quốc vào tháng 11 (Ảnh: VFF).

Trước giải đấu này, tờ Sohu đã có bài nhận định sức mạnh về các đội bóng tham dự. Trong đó, tờ báo này xem U22 Việt Nam là đối thủ đáng gờm với chủ nhà Trung Quốc. Tờ báo này bình luận: “Giải giao hữu Panda Cup quy tụ những đội bóng rất mạnh như U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan.

Đây không chỉ là giải giao hữu thông thường mà là bài kiểm tra quan trọng với các cầu thủ trẻ của Trung Quốc. Trong những năm qua, bóng đá Hàn Quốc luôn là chuẩn mực về đào tạo trẻ ở châu Á. Uzbekistan đã đạt được thành tích đáng kể. Còn bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Do đó, U22 Trung Quốc sẽ phải đối diện với thách thức rất lớn.

Lối chơi giàu thể lực và kỹ thuật của U22 Hàn Quốc luôn mang tới mối đe dọa lớn cho U22 Trung Quốc. Các cầu thủ Uzbekistan, với thể lực vượt trội và kỷ luật chiến thuật mạnh mẽ, thực sự là đối thủ khó nhằn. Trong khi đó, U22 Việt Nam tiến bộ nhanh chóng nhờ lối chơi phản công nhanh và di chuyển linh hoạt.

U22 Trung Quốc là đối thủ đáng gờm của U22 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhìn lại giải Panda Cup năm ngoái, U22 Trung Quốc không thực sự ấn tượng nhưng các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen trước các đối thủ Mông Cổ, Australia và Kyrgyzstan. U22 Trung Quốc chỉ xếp thứ ba ở giải đấu đó nhưng những thử nghiệm và tiềm năng của các cầu thủ đã gieo mầm cho tương lai bóng đá Trung Quốc. Năm nay, U22 Trung Quốc thậm chí còn đối diện với thử thách lớn hơn”.

Theo lịch thi đấu Panda Cup 2025, U22 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà U22 Trung Quốc ngay lượt mở màn vào ngày 12/11, sau đó gặp U22 Hàn Quốc vào ngày 14/11 và gặp U22 Uzbekistan vào ngày 18/11.