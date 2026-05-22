U17 Việt Nam so tài với nhiều ngôi sao trẻ ở World Cup: Trải nghiệm quý báu

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) World Cup U17 năm 2026 diễn ra tối 21/5 (theo giờ Việt Nam), đưa đội tuyển U17 Việt Nam vào bảng G, cùng với các đội Mali, Bỉ và New Zealand.

Đây là bảng đấu không quá nặng. Ít nhất, đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) tránh được đại diện của những nền bóng đá có chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới như Brazil, Argentina, Croatia, hay Nhật Bản tại vòng loại. Dù vậy, các đối thủ Mali, Bỉ và New Zealand đều là ẩn số với U17 Việt Nam.

Đẳng cấp châu Âu của đội tuyển U17 Bỉ

Cái tên đáng được nhắc đến đầu tiên là đội tuyển U17 Bỉ. Đã là một nền bóng đá Tây Âu thì không thể là nền bóng đá kém được, nếu so sánh họ với bóng đá châu Á nói chung, với bóng đá Đông Nam Á nói riêng.

Đội tuyển U17 Bỉ chỉ bắt đầu góp mặt tại VCK World Cup từ năm 2007. Từ đó đến nay, họ chỉ mới 3 lần có mặt tại VCK giải trẻ thế giới, không tính kỳ giải năm nay. Tuy nhiên, trong 3 lần góp mặt nói trên, đội bóng trẻ châu Âu từng giành hạng 3 năm 2015 tại Chile.

Còn ở cấp độ châu Âu, U17 Bỉ từng vào bán kết các kỳ giải năm 2007, 2015, 2018 và 2025. Nhìn chung, đội này chưa thuộc dạng mạnh vượt trội trong nhóm các đội thuộc “lục địa già”, nhưng họ cũng không phải là đối thủ dễ chịu cho bất kỳ đội nào khác, khi chạm trán với họ.

Đội hình U17 Bỉ đang chuẩn bị tham dự giải vô địch U17 châu Âu (từ ngày 25/7 đến 7/6), gồm toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu ở giải trong nước. Những cầu thủ này thuộc các CLB hàng đầu nước Bỉ như Anderlecht, Standard Liege, Genk, Club Brugge, Royal Antwerp.

Đáng chú ý trong số này có hậu vệ đội trưởng Preben Blondeel, Leni Strouwen, Sami El Marabet, tiền vệ Xander Dierckx, Louie Van Gelder, Jelle Driessen, Ilyas Benktib, tiền đạo Jayden Onia Seke, Kiyan Achahbar, Gabriel Biladi…

Theo tính toán của trang web chuyên định giá cầu thủ toàn cầu Transfermarkt, giá trị ước lượng của U17 Bỉ vào khoảng 6,3 triệu euro (hơn 192,7 tỷ đồng). Đây là con số không giống giá trị của đội bóng trẻ, ở lứa tuổi 17.

Sau khi có kết quả bốc thăm và biết U17 Việt Nam chung bảng với U17 Bỉ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đánh giá: “Trong số các đối thủ cùng bảng G, U17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của bóng đá châu Âu. Họ có nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại”.

Còn trước đó, tờ Bola Sport của Indonesia khi nhận xét về đội tuyển U17 Việt Nam, đưa ra phân tích: “Dưới thời HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ vừa có chất kỹ thuật, sáng tạo của người Nam Mỹ, nhưng cũng có sự chặt chẽ, kỷ luật của giới cầu thủ châu Âu”.

Điều đó có nghĩa là phong cách thi đấu của đội tuyển U17 Việt Nam hiện nay, học hỏi một phần tinh hoa của bóng đá châu Âu, sẽ đối đầu với một đại diện thứ thiệt từ châu Âu, đó là đội U17 Bỉ.

Lợi thế của U17 Việt Nam đó là, trước khi cùng đội tuyển U17 Bỉ tham dự World Cup năm nay, HLV Roland và các trợ lý của mình sẽ có cơ hội nghiên cứu về đối thủ này, khi U17 Bỉ tham dự giải vô địch U17 châu Á từ cuối tháng 5 này.

U17 Mali: Ẩn số đến từ châu Phi

Thật ngạc nhiên khi đội bóng từng nhiều lần vào bán kết giải châu Âu là U17 Bỉ lại không được xếp hạt giống số một. Tư cách hạt giống số của một của bảng G thuộc về U17 Mali.

Tính đến trước giải năm 2026, U17 Mali đã có 7 lần tham dự các VCK World Cup thuộc lứa tuổi này. Thành tích cao nhất của họ là vào đến chung kết kỳ giải năm 2015, năm mà đội U17 Bỉ về hạng 3.

Còn ở cấp độ châu Phi, U17 Mali có 2 lần vô địch, vào các năm 2015 và 2017. Riêng ở giải năm ngoái, họ giành vị trí Á quân. Điều đó cho thấy bóng đá Mali khá đáng gờm ở các giải trẻ. Các cầu thủ của họ nhờ đó rất giàu kinh nghiệm quốc tế, bên cạnh thể lực và tốc độ vốn là điểm mạnh truyền thống của đội bóng này.

Về U17 Mali, VFF phân tích: “U17 Mali nằm ở nhóm hạt giống số một trước lễ bốc thăm cho VCK World Cup U17 năm 2026. Họ tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ châu Phi ở các giải đấu thế giới”.

“Giải U17 châu Phi năm 2026 hiện vẫn đang diễn ra. U17 Mali đã giành 5 điểm sau vòng bảng để đứng nhì bảng, qua đó giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp gặp U17 Senegal.

Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện của U17 Việt Nam nghiên cứu, đánh giá về năng lực chuyên môn của đối thủ”, VFF hé lộ thêm.

Giống như U17 Bỉ chuẩn bị thi đấu giải châu Âu, U17 Mali đang thi đấu giải châu Phi, nên các chiến lược gia liên quan đến đội tuyển U17 Việt Nam hiện có cơ hội đánh giá về đội bóng này, chuẩn bị cho các phương án đối phó với họ tại World Cup vào cuối năm nay.

Trong đội hình của U17 Mali hiện nay, có tiền đạo Abdoulaye Toure khá lợi hại. Cầu thủ này hiện ghi được 2 bàn thắng tại giải châu Phi năm nay, nằm trong nhóm những chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải sau vòng bảng.

Tốc độ, kỹ thuật và khả năng càn lướt là điểm mạnh của Abdoulaye Toure, buộc phải các hậu vệ của U17 Việt Nam như Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Phạm Minh Cường phải chú ý.

U17 New Zealand: Phiên bản gần giống với U17 Australia

Đối thủ còn lại của U17 Việt Nam tại vòng bảng World Cup năm nay sẽ là U17 New Zealand. Sau khi Australia rời Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) để gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), bóng đá New Zealand hầu như không có đối thủ ở khu vực này.

Cụ thể, đội tuyển U17 New Zealand có đến 11 lần vô địch giải U17 châu Đại Dương. Trong đó, có 10 lần họ vô địch ở 10 kỳ giải gần nhất, từ năm 2007 đến giờ. Đó là thời điểm bóng đá Australia đã chuyển sang sinh hoạt với bóng đá châu Á, không còn đội nào có thể cạnh tranh ngang tầm với các đội tuyển New Zealand ở châu Đại Dương nữa.

Điều này tạo thuận lợi cho các đội tuyển New Zealand trong việc giành vé dự các VCK World Cup, vì họ không có đối thủ cạnh tranh cùng khu vực. Cụ thể, với đội tuyển U17 New Zealand, tính cho đến trước kỳ World Cup năm nay, đội bóng xứ sở chim kiwi đã có đến 11 lần dự World Cup U17.

Đây là một con số khổng lồ so với việc chưa lần nào góp mặt của U17 Việt Nam (tính đến trước World Cup U17 năm 2026), nhưng trình độ của bóng đá trẻ New Zealand so với bóng đá trẻ Việt Nam có cách biệt lớn đến vậy hay không lại là chuyện khác.

Thiệt thòi của bóng đá New Zealand nằm ở chỗ, họ không có đối thủ ngang tầm hoặc trên tầm tại châu Đại Dương để cọ xát, để được nâng cao trình độ. Đấy cũng chính là lý do bóng đá Australia bỏ OFC để chuyển sang sinh hoạt chung với AFC.

Ở châu Á, các đội tuyển Australia hay Việt Nam thường xuyên được cọ xát với các đội Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia (những đội bóng từng gây tiếng vang ở cấp độ thế giới), đặc biệt là cọ xát với Nhật Bản (nền bóng đá đã tiệm cận trình độ hàng đầu thế giới). Trong khi đó, ở châu Đại Dương, các đội tuyển New Zealand làm gì có được những cơ hội như thế này.

Cầu thủ trẻ ở New Zealand có lợi thế về tố chất, về thể hình và thể lực, nhưng về chất lượng đào tạo, họ chưa chắc được hưởng chất lượng đào tạo tốt như cầu thủ trẻ Việt Nam.

Cựu Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: “Nếu nói về chất lượng của các lò đào tạo trẻ, nhất là chất lượng của các học viện bóng đá trẻ ở Việt Nam như HAGL, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, PVF, tôi cho rằng chất lượng của những học viện này không kém trung tâm đào tạo trẻ ở châu Đại Dương”.

“Mô hình của các học viện đào tạo trẻ nói trên là mô hình của các lò đào tạo từ châu Âu, nên những học viện đấy đi theo xu hướng hiện đại, theo phong cách bóng đá châu Âu. Các cầu thủ trẻ ở Australia hay New Zealand hơn cầu thủ trẻ Việt Nam về mặt tố chất, nhưng về mặt kỹ thuật, sự tinh quái trong lối chơi, chưa chắc cầu thủ trẻ Việt Nam đã thua.

Có một đặc điểm không thể nhắc đến, đó là nếu cầu thủ Australia và New Zealand không sang châu Âu thi đấu chuyên nghiệp khi trưởng thành, trình độ của họ chỉ ở mức trung bình”, ông Lâm nói thêm.

Đấy có lẽ là lý do mà ngoại trừ đội tuyển quốc gia Australia với hầu hết các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, có trình độ cao hơn hẳn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Phần còn lại, ở các lứa "tuổi U", khi những cầu thủ Australia chưa sang châu Âu thi đấu, họ thỉnh thoảng vẫn là “nạn nhân” của các đội trẻ Việt Nam, từ cấp độ U23, U19 cho đến U17.

Bóng đá Australia từng một thời dẫn đầu châu Đại Dương mà còn như thế, huống hồ gì là bóng đá New Zealand vốn còn bị đánh giá thấp hơn bóng đá Australia, cũng tại châu Đại Dương. Đội trẻ New Zealand chưa phải đối thủ mà các đội trẻ Việt Nam không thể vượt qua.

Thành ra, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ có sự tự tin trước dàn cầu thủ cùng trang lứa ở đội U17 New Zealand tại World Cup U17 năm nay, diễn ra tại Qatar, từ ngày 19/11 – 13/12.