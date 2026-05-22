Truyền thông Đông Nam Á bình luận về bảng đấu của U17 Việt Nam ở World Cup

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup U17 2026, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Mali, Bỉ và New Zealand. Thông tin này đã nhận được mối quan tâm đặc biệt từ truyền thông Đông Nam Á.

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử ở World Cup (Ảnh: AFC).

Trang ASEAN Football nhận xét về bảng đấu của U17 Việt Nam: “Trong lần đầu tiên tham dự World Cup U17, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Đây là bảng đấu đầy thách thức với đại diện Đông Nam Á, đặc biệt là khi họ phải đối đầu với thử thách khó khăn đến từ U17 Mali và U17 Bỉ. Liệu U17 Việt Nam có thể gây bất ngờ ở sân khấu thế giới?”.

Ở phía dưới bài viết, nhiều người hâm mộ Đông Nam Á đã đưa ra những bình luận như sau:

“U17 Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ ở bảng đấu này”.

“U17 Việt Nam chủ yếu học hỏi. Hai trận gặp U17 Bỉ và U17 Mali hơi căng”.

“Tôi thấy bảng đấu của U17 Việt Nam có vẻ nhẹ nhàng hơn các bảng đấu khác”.

“U17 Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp khi 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé”.

“Nếu thắng U17 New Zealand, đoàn quân của HLV Cristino Roland có cơ hội vượt qua vòng bảng”.

“Tôi tin rằng U17 Việt Nam có khả năng sẽ giành điểm ở bảng đấu này”.

Trong khi đó, trang MrFootballAEC của Thái Lan lại cho rằng U17 Việt Nam lọt vào bảng đấu dễ dàng. Họ bình luận: “Quá ngọt ngào cho U17 Việt Nam. Họ nằm ở bảng đấu không quá khó với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali”.

Còn trang Seasia Goal (Indonesia) đặt ra câu hỏi: “Liệu U17 Việt Nam có vượt qua được bảng đấu với U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand hay không?”.

Nhiều người nhận định rằng trận đấu với U17 New Zealand có thể quyết định trực tiếp tới tấm vé vượt qua vòng bảng của U17 Việt Nam. Nếu điều này xảy ra, đoàn quân HLV Roland sẽ trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng ở World Cup U17. Trong hai lần tham dự gần nhất vào các năm 2023 và 2025, U17 Indonesia đều lỡ hẹn với tấm vé đi tiếp.

Theo quy định của FIFA, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Hiện tại, FIFA chưa sắp xếp lịch thi đấu cụ thể cho U17 Việt Nam.