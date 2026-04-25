HLV U17 Malaysia: “U17 Việt Nam có đẳng cấp cao hơn hẳn chúng tôi”

Ở giải U17 Đông Nam Á năm nay, U17 Malaysia thua U17 Việt Nam đến 2 lần, tổng số bàn thua mà họ nhận là 7 bàn, không ghi được bàn nào. Lần đầu, U17 Malaysia thua U17 Việt Nam 0-4 ở vòng bảng. Lần thứ hai, U17 Malaysia thua U17 Việt Nam 0-3 ở trận chung kết.

U17 Malaysia nhận đến 7 bàn thua sau 2 trận gặp U17 Việt Nam tại giải năm nay (Ảnh: VFF).

Sau trận chung kết tối qua (24/4), HLV Shukor Adan của U17 Malaysia nói: “Chúng ta có thể thấy U17 Việt Nam thi đấu với cường độ rất cao. Họ là đội bóng được tổ chức cực tốt. Cầu thủ của họ có khả năng gây áp lực mạnh mẽ lên đối phương”.

“Thú thật, cầu thủ trẻ Việt Nam có đẳng cấp cao hơn hẳn cầu thủ của chúng tôi. Khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ trẻ Việt Nam rất tốt”, HLV Shukor Adan của U17 Malaysia nói thêm.

Nhìn nhận đội tuyển U17 Việt Nam mạnh hơn hẳn đội mình, nên HLV Shukor Adan nói riêng và giới bóng đá Malaysia nói chung không hề thất vọng khi U17 Malaysia để thua trong trận chung kết.

Vị HLV trưởng của đội U17 Malaysia chia sẻ: “Mặc dù chúng ta thua trong trận chung kết, nhưng có thể xem đấy là bài học cho U17 Malaysia. Các cầu thủ trẻ của tôi đã học hỏi rất nhiều từ trận đấu đấy. Họ đã thấy thiếu sót của chính mình và sẽ điều chỉnh thiếu sót đó”.

HLV U17 Malaysia thừa nhận đẳng cấp của U17 Việt Nam (Ảnh: FAM).

“Chúng ta cần nhìn nhận thành tích về nhì giải U17 Đông Nam Á dưới góc độ tích cực, bởi các cầu thủ trẻ của bóng đá Malaysia đang trong quá trình phát triển.

Họ đang trở nên tốt hơn. Ban đầu, rất nhiều người không kỳ vọng vào đội bóng của tôi. Chính vì thế, thành tích về nhì tại giải năm nay là điều đáng tự hào đối với chúng tôi”, HLV Shukor Adan khẳng định chắc nịch.

Ngoài 2 trận thua trước U17 Việt Nam, ở trận đầu tiên và trận cuối cùng của mình tại giải, U17 Malaysia toàn thắng 3 trận còn lại, gồm trận thắng U17 Indonesia 1-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, thắng Timor Leste 2-0 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng, Sau đó, họ thắng U17 Lào 3-0 ở bán kết.

HLV Shukor Adan tâm sự rất thật: “Sau khi thua U17 Việt Nam 0-4 trong trận ra quân, U17 Malaysia đã vùng lên rất mạnh mẽ, đặc biệt là trong trận đấu với chủ nhà U17 Indonesia. Tinh thần chiến đấu cao luôn hiện hữu trong các cầu thủ trẻ của tôi”.

Từ phát biểu của vị HLV trưởng đội tuyển U17 Malaysia, có thể thấy các trận thua trước U17 Việt Nam ở giải năm nay, đều giúp cho các cầu thủ trẻ Malaysia mạnh mẽ hơn, giúp họ có thêm những bài học quý giá.