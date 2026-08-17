Báo Malaysia phản ứng quyết định của trọng tài ở trận thua tuyển Việt Nam

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur vào tối 16/8. Với kết quả này, “Những chiến binh sao vàng” nắm trong tay lợi thế lớn để giành tấm vé lọt vào trận chung kết giải đấu.

Trọng tài rút lại thẻ đỏ với Lê Giang Patrik sau khi tham khảo VAR (Ảnh: Trần Hưu).

Bình luận sau trận đấu, tờ New Straits Times tập trung nói về hai tình huống trọng tài đưa ra quyết định bất lợi cho Malaysia. Tờ báo này viết: “Phút 29, Malaysia đòi phạt đền sau khi Pavithran ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Bùi Hoàng Việt Anh. Trọng tài Lutfullin Rustam không cho Malaysia hưởng phạt đền khi xác định trung vệ của Việt Nam đã chạm bóng trước trong tình huống tranh chấp với Pavithran.

Quyết định này khiến cho cổ động viên (CĐV) Malaysia không hài lòng. Trên khán đài, họ đã hô vang: “VAR, VAR”.

Tới phút 61, Mohamadou Sumareh đã bị Lê Giang Patrik phạm lỗi. Ban đầu, trọng tài Lutfullin Rustam rút thẻ đỏ với thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã hủy quyết định này. Thêm một lần, những CĐV Malaysia phản ứng dữ dội với trọng tài trên khán đài”.

Tờ Bharian bình luận: “Malaysia đã gặp khó sau khi thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà. Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe cần phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Trong trận đấu này, Malaysia đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng lưới đội tuyển Việt Nam. Không những vậy, trọng tài còn rút lại quyết định phạt thẻ đỏ với thủ thành Lê Giang Patrik sau khi tham khảo VAR. Đây là quyết định mang tính chất bước ngoặt, giúp đội khách không phải thi đấu thiếu người”.

Một tờ báo khác của Malaysia là Stadium Astro thừa nhận: “Malaysia phải đối diện với nhiệm vụ vô cùng gian nan sau khi thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi. Ở trận đấu này, Malaysia đã kiểm soát thế trận nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. Và khi đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe không thể tận dụng được cơ hội, họ đã bị thủng lưới ở cuối hiệp 1 do công của Xuân Son.

Đội tuyển Việt Nam nắm trong tay lợi thế lớn trước Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Trần Hưu).

Đội tuyển Việt Nam đã may mắn thoát khỏi việc thi đấu thiếu người khi trọng tài xóa thẻ đỏ cho thủ thành Lê Giang Patrik. Trong nỗ lực gỡ hòa, Malaysia đã mắc sai lầm trong khâu phòng ngự và để thủng lưới bàn thứ hai ở phút 86 sau pha đá phản lưới nhà của Faris Danish”.

Trái với quan điểm của báo giới Malaysia, giải thích cho quyết định xóa thẻ đỏ với Lê Giang Patrik của trọng tài người Uzbekistan Rustam Lutfullin, một cựu trọng tài rất nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cho biết: “Trong pha bóng này, Văn Vĩ mới là người chạm bóng đầu tiên. Văn Vĩ đã phá bóng ra khỏi tầm khống chế của tiền đạo người Malaysia Sumareh”.

“Chính vì thế, tình huống va chạm sau đó giữa các cầu thủ chỉ là va chạm thông thường trong bóng đá. Thậm chí, thủ môn Lê Giang Patrik còn không có va chạm với tiền đạo Sumareh của Malaysia. Cậu ấy va chạm với đồng đội Văn Vĩ. Chính vì thế, không thể thổi phạt Lê Giang Patrik trong tình huống vừa nêu.

Thật ra, với tốc độ rất cao của pha bóng ở phút 61, nếu như Lê Giang Patrik thật sự có va chạm với tiền đạo Sumareh bên phía Malaysia, cầu thủ chủ nhà phải rất đau đớn, thậm chí có thể bị gãy chân. Đằng này, Sumareh không hề hấn gì, vì anh chẳng có va chạm nào với các cầu thủ Việt Nam”, vị cựu trọng tài nổi tiếng này phân tích kỹ hơn.

Tờ Hmetro dẫn lời phát biểu của HLV Tan Cheng Hoe sau trận đấu: “Những thay đổi chiến thuật của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này khá nguy hiểm nhưng Malaysia cũng bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn có thể chuyển hóa thành bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu nhưng lại không may mắn. Bàn thua thứ hai đã kết liễu Malaysia”.

Trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8.