Xuân Son xuất sắc nhất trận gặp Malaysia, Hoàng Đức khen Quang Hải

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Xuân Son chính là tác giả của bàn mở tỷ số ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp một, trong trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối qua (16/8). Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0.

Sau trận đấu, Nguyễn Xuân Son nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là lần đầu tiên Xuân Son giành được danh hiệu này ở giải năm nay.

Xuân Son ghi một bàn thắng trong trận đấu thắng Malaysia tối 16/8 (Ảnh: Trần Hưu).

Sau trận đấu, Xuân Son phát biểu: “Hôm nay tôi đã chơi một trận đấu đúng nghĩa nặng tính thể lực, nhưng tôi rất thích những trận đấu như thế này, vì nó phát huy được thể hình, thể lực của tôi. Các đồng đội cũng hỗ trợ tôi rất nhiều”.

“Khoảng thời gian đầu trận có chút khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi phải làm quen với điều kiện mặt sân vốn có đôi chút khác biệt với các sân cỏ trong nước. Tôi kiên nhẫn chờ đợi thời khắc quyết định, và thời khắc này đã đến ở cuối hiệp một.

Đồng đội Tiến Anh đã có quả tạt rất chuẩn xác, tạo cơ hội để tôi ghi bàn. Những pha bóng diễn ra trong vòng cấm địa là thế mạnh lớn nhất của tôi. Cứ hễ bóng đến khu vực này là tôi có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Điều quan trọng nhất là toàn đội đã giành được chiến thắng”, Xuân Son nói thêm.

Cũng theo Xuân Son, trận lượt về vào ngày 19/8 tới đây trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ rất khó khăn, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ có đối sách phù hợp.

Trong khi đó, một cầu thủ khác cũng chơi rất hay ở đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng có những chia sẻ trong trận bán kết lượt đi với Malaysia.

Hoàng Đức (14) cũng có một trận đấu hay (Ảnh: Trần Hưu).

Hoàng Đức lên tiếng: “Tôi và toàn đội tuyển Việt Nam đều không thích chơi trên mặt sân cỏ lá gừng tại Kuala Lumpur. Dù vậy, chúng tôi buộc phải chấp nhận điều này. Đội chủ nhà Malaysia cũng phải thi đấu trong điều kiện tương tự như chúng tôi”.

“Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng, chúng tôi thi đấu chậm. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã chơi hiệu quả, giành được chiến thắng và cống hiến chiến thắng này cho người hâm mộ”, Hoàng Đức nói thêm.

Hoàng Đức cũng không quên nói về Nguyễn Quang Hải, cầu thủ bị chỉ trích khá nhiều trong những ngày qua, nhưng Quang Hải đã chơi hay ở trận gặp Malaysia tối 16/8.

Hoàng Đức bình luận: “Quang Hải luôn là cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Mỗi lần anh ấy có mặt ở trên sân, anh ấy luôn tạo ra động lực cho các đồng đội ở xung quanh. Trong trận đấu vừa diễn ra, Quang Hải đã có đường chuyền hiểm hóc, khiến đối phương đá phản lưới nhà”.

“Đối với tôi, Quang Hải luôn là người đội trưởng gương mẫu. Anh ấy luôn đốc thúc các đồng đội nỗ lực cả trên sân cỏ lẫn trong sinh hoạt thường nhật của đội tuyển Việt Nam”, vẫn là lời của tiền vệ đang khoác áo CLB Ninh Bình.

Sau trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, vào lúc 20h ngày 19/8.