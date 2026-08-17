Đội tuyển Việt Nam được thưởng rất lớn sau trận thắng Malaysia

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Trận đấu trên sân Kuala Lumpur (Malaysia) là trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu này. Chúng ta gần như đặt một chân vào trận chung kết.

Đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia ở trận bán kết lượt đi (Ảnh: Trần Hưu).

Sau trận đấu, phía VFF thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 1,5 tỷ đồng. Đây là sự động viên kịp thời cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam, trước đối thủ có lối chơi khó chịu Malaysia.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng nhận số tiền thưởng khoảng 2 tỷ đồng từ phía VFF, sau khi chúng ta vượt qua vòng đấu bảng của giải năm nay. Tổng cộng, tính cho đến sau trận bán kết lượt đi tối qua, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik đã nhận được số tiền thưởng khoảng 3,5 tỷ đồng từ phía VFF.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng từng nhận số tiền thưởng 2 tỷ đồng khác từ một ông bầu có tiếng ở trong nước, sau trận thắng Indonesia 3-0 ngày 3/8, trên sân Pakansari, tại Bogor (Indonesia).

Đội tuyển Việt Nam được VFF thưởng tổng cộng khoảng 3,5 tỷ đồng tính từ đầu giải (Ảnh: Trần Hưu).

Nhiều khả năng các khoản tiền thưởng dành cho đội trưởng Quang Hải và các đồng đội sẽ tăng cao trong thời gian tới, nếu như toàn đội tiếp tục thi đấu thành công tại giải năm nay.

Với chiến thắng 2-0 sau trận bán kết lượt đi, cơ hội để vượt qua vòng bán kết của đội tuyển Việt Nam rất cao. Chúng ta sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), vào ngày 19/8 tới đây.

Sau vòng bán kết, các trận chung kết lượt đi và lượt về sẽ lần lượt diễn ra trong các ngày 22/8 và 26/8. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại ASEAN Cup 2026.