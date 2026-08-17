Chủ tịch VFF lên tiếng sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với hai bàn cách biệt trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi tối qua (16/8), trên sân Kuala Lumpur (Malaysia).

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (Ảnh: VFF).

Chiến thắng này giúp đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik đặt một chân vào chung kết. Trận lượt về vào ngày 19/8, đội tuyển Việt Nam có lợi thế được chơi trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội).

Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ tâm sự với HLV Kim Sang Sik và các học trò: “Trận thắng trên sân Kuala Lumpur dẫu chưa đảm bảo vé vào chơi trận chung kết cho đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta đã tạo ra lợi thế rất lớn. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng này trên sân đối phương”.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, họ đã thi đấu đầy nỗ lực, tuân thủ đấu pháp của HLV Kim Sang Sik. Đây là trận đấu không hề dễ dàng, vì các cầu thủ phải thi đấu trên mặt sân không thuận lợi.

Còn về HLV Kim Sang Sik, vị HLV này cũng đã có những chỉ đạo chính xác, kịp thời trong thời gian bóng lăn. Ông Kim đã đưa ra đấu pháp hợp lý trong trận đấu vừa diễn ra, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói thêm.

Đội tuyển Việt Nam giành được lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về (Ảnh: Trần Hưu).

Sau trận thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhắc nhở toàn đội thi đấu tập trung trong trận bán kết lượt về vào ngày 19/8. Đồng thời, ông Trần Quốc Tuấn nhắc lại mục tiêu lớn dành cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Ông Tuấn nói: “Chiến thắng vừa diễn ra rất quý giá cho con đường tiến vào chung kết của đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu của chúng ta là lọt vào chung kết. Sau đó, đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á”.

“Chúng ta chưa bao giờ giành ngôi vô địch ASEAN Cup hai lần liên tiếp. Đây là điều mà bóng đá Thái Lan và Singapore đã làm được. Chính vì thế, mục tiêu của chúng ta tại giải năm nay là giành ngôi vô địch, để bắt kịp họ.

Cơ hội lần thứ hai liên tiếp vô địch ASEAN Cup đang mở ra với đội tuyển Việt Nam”, vẫn là lời của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đã 3 lần vô địch ASEAN Cup, vào các năm 2008, 2018 và 2024. Dù vậy, chưa khi nào đội tuyển Việt Nam vô địch hai lần liên tiếp. Năm nay, chúng ta quyết tâm thay đổi lịch sử.