CĐV Thái Lan so sánh trình độ của đội nhà và tuyển Việt Nam

Ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân của Singapore. Kết quả này giúp cho đội bóng ở xứ sở chùa vàng gần như đặt một chân vào trận chung kết.

Thái Lan giành chiến thắng trước Singapore ở bán kết lượt đi ASEAN Cup (Ảnh: FAT).

Sau trận đấu, người hâm mộ và báo giới Thái Lan tỏ ra vui mừng về màn trình diễn của đội nhà. Trang Krian Buriram (Thái Lan) đã đưa ra so sánh về chất lượng của “Voi chiến” so với đội tuyển Việt Nam.

Trang này viết: “Đội tuyển Thái Lan xứng đáng là số một của Đông Nam Á. Ngay cả không cử đội hình mạnh nhất tham dự ASEAN Cup nhưng Thái Lan vẫn dễ dàng vượt qua các đối thủ. Thái Lan là đội tuyển hiếm hoi ở Đông Nam Á tập trung vào phát triển các cầu thủ bản địa và nói không với nhập tịch cầu thủ nước ngoài.

Nhiều khả năng, Thái Lan sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc so tài rất thú vị”.

Ở dưới bài viết, nhiều CĐV Thái Lan đã so sánh sức mạnh của hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tài khoản Travis Ongry viết: “Tôi không thích so sánh trên lý thuyết. Đội bóng nào mạnh hơn sẽ giành chức vô địch”.

Tài khoản Bunchob Wangwisai bình luận: “Đội C của Thái Lan sẽ đối đầu với đội A của Việt Nam. Nếu Thái Lan thất bại thì cũng không xấu hổ khi đội tuyển Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào tối nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Tài khoản Thongchai Kwankaomeng viết: “Chúng ta chỉ có câu trả lời tốt nhất khi đội hình mạnh nhất của Thái Lan và Việt Nam đối đầu ở FIFA ASEAN Cup 2026”.

Một người hâm mộ khác thể hiện quan điểm: “Đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ bản địa xuất sắc. Đừng nên viết một chiều như vậy”.

Người tiếp theo viết: “Đội tuyển Việt Nam đang kết hợp tốt các cầu thủ bản địa và nhập tịch. Sức mạnh của họ được nâng cấp rất nhiều”.

Người khác viết: “Đội tuyển Việt Nam chật vật hòa Singapore, còn Thái Lan thắng dễ dàng. Chỉ vậy thôi chúng ta đã có câu trả lời”.

Tài khoản Jack Pisit bình luận: “Tôi hy vọng Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết. Chúng ta phải thắng đối thủ mạnh nhất mới xứng đáng vô địch”.