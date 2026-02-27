Báo Malaysia bình luận về án phạt của AFC với Đình Bắc

Nguồn cơn của án phạt bắt nguồn từ trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Trong một tình huống tranh chấp, đội trưởng của “Rồng vàng” đã đá vào chân cầu thủ đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, AFC kết luận Đình Bắc vi phạm Điều 47 của Bộ luật Kỷ luật.

Đình Bắc nhận án treo giò từ AFC sau giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Mức án dành cho tiền đạo sinh năm 2004 là đình chỉ thi đấu 2 trận cùng khoản tiền phạt 1.000 USD. Đáng chú ý, do Đình Bắc đã chính thức hết tuổi thi đấu cho lứa U23, án phạt này sẽ được bảo lưu và áp dụng trực tiếp ở cấp độ cao nhất là đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu cầu thủ này được triệu tập trong thời gian tới.

Ngay sau khi thông tin được công bố, truyền thông Malaysia đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Tờ Makan Bola đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "AFC đình chỉ thi đấu ngôi sao Việt Nam". Tờ này nhấn mạnh việc thiếu vắng Đình Bắc là một tổn thất không thể bù đắp cho lối chơi của HLV Kim Sang Sik.

Tờ báo này nhận định: "Việc mất Đình Bắc chắc chắn là một cú sốc lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 21 tuổi này vốn là nhân tố then chốt giúp bóng đá Việt Nam giành Huy chương vàng tại SEA Games 2025. Đây sẽ là cơ hội để Malaysia giải quyết trận đấu khó khăn tại vòng loại Asian Cup vào ngày 31/3 tới".

Theo tính toán, ngoài trận đại chiến với Malaysia, Đình Bắc còn phải ngồi ngoài trong trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối năm nay.

Kể từ khi nhậm chức, HLV Kim Sang Sik luôn coi Đình Bắc là quân bài chiến lược trên hàng công nhờ tốc độ và khả năng gây đột biến. Việc chân sút xứ Nghệ không thể ra sân vào ngày 31/3 tới buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải sớm tìm kiếm những phương án thay thế khả dĩ.

Trong bối cảnh vòng loại Asian Cup 2027 đang đến gần, việc mất đi một tiền đạo đang đạt độ chín về phong độ là một bất lợi đáng kể. Tuy nhiên, đây cũng có thể là cơ hội để các gương mặt trẻ khác thể hiện mình nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Đình Bắc để lại.