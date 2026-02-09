Một CLB Trung Quốc muốn chiêu mộ Đình Bắc

Sau khi tỏa sáng ở giải U23 châu Á, Đình Bắc đã lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB nước ngoài. Trong đó, theo tờ 163, CLB mới nổi của Trung Quốc là Guangxi Hengchen ở giải hạng 3 Trung Quốc đang muốn chiêu mộ chân sút số một của U23 Việt Nam.

Guangxi Hengchen là đội bóng vừa vô địch giải hạng 3 Trung Quốc và sẽ lên thi đấu ở giải hạng 2 trong mùa giải tới.

CLB Guangxi Hengchen của Trung Quốc muốn chiêu mộ Đình Bắc (Ảnh: AFC).

Tờ 163 bình luận: “Vua phá lưới U23 châu Á 2026 là Nguyễn Đình Bắc đã lọt vào tầm ngắm của một CLB Trung Quốc. Bến đỗ tiềm năng của anh có thể là Guangxi Hengchen, tân binh của giải hạng 2 Trung Quốc. Nếu thương vụ này thành hiện thực, đây chắc chắn sẽ là một hướng đi mới trong chiến lược chiêu mộ ngoại binh của các CLB Trung Quốc”.

Tờ báo này cũng dự đoán mức phí chuyển nhượng của Đình Bắc sẽ tương đối cao. Tờ báo này nêu ra ba chi tiết đáng chú ý trong thương vụ này.

Tờ 163 viết: “Thứ nhất, Nguyễn Đình Bắc mới 21 tuổi nhưng đã thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam. Anh là nhân tố chính giúp U23 Việt Nam để giành hạng ba chung cuộc, khi đóng góp 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Đình Bắc được xem là ngôi sao số một của U23 Việt Nam và đủ khả năng thi đấu tại giải hạng 2 Trung Quốc.

Thứ hai, số bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở giải U23 châu Á ngang bằng với tiền đạo chủ lực của U23 Nhật Bản là Sato Ryunosuke (4 bàn). Tuy nhiên, Sato được định giá 1,2 triệu euro và là trụ cột tuyệt đối tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản, trong khi giá trị chuyển nhượng hiện tại của Đình Bắc chỉ khoảng 300.000 euro.

Điều này cho thấy Đình Bắc có thể là bản hợp đồng chất lượng, với giá cả phải chăng với CLB Guangxi Hengchen.

Tờ 163 (Trung Quốc) cho rằng CLB Guangxi Hengchen là bến đỗ lý tưởng cho Đình Bắc (Ảnh: AFC).

Thứ ba, Guangxi Hengchen cũng là một lựa chọn không tồi đối với Đình Bắc. Đội bóng này vừa giành chức vô địch giải hạng 3 Trung Quốc mùa trước, khi sớm thăng hạng trước 5 vòng đấu. Họ đang tự xây dựng sân vận động chuyên nghiệp đầu tiên của tỉnh Quảng Tây.

CLB này được ví như “Guangzhou Evergrande tiếp theo tiếp theo” của bóng đá Trung Quốc, là một tân binh đầy tiềm năng. Quan trọng hơn, đội bóng từng đào tạo thành công Vua phá lưới giải hạng 3 Trung Quốc là Fernando, cho thấy họ có kinh nghiệm trong việc phát triển các tiền đạo trẻ”.

Tuy nhiên, tờ 163 cũng lo ngại: “Có quan điểm cho rằng Đình Bắc không cần thiết phải rời một giải đấu đỉnh cao như V-League chỉ vì tiền để gia nhập một CLB thuộc giải đấu cấp thấp hơn của Trung Quốc.

Thay vào đó, anh nên cân nhắc các giải đấu trình độ cao như J-League của Nhật Bản hoặc K-League của Hàn Quốc để duy trì phong độ. Tuy nhiên, giải hạng 2 Trung Quốc có vẻ phù hợp với cầu thủ mới 21 tuổi hơn là chuyển sang thi đấu ở các giải đấu cấp cao ở Hàn Quốc hay Nhật Bản”.