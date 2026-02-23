Báo Trung Quốc muốn bóng đá nước nhà sửa luật để mua Đình Bắc

Các CLB Trung Quốc đã thi đấu sa sút ở cúp C1 châu Á khi cả ba đại diện là Chengdu Rongcheng, Shanghai Shenhua, Shanghai Port đều bị loại ngay từ vòng bảng khi xếp những vị trí cuối cùng.

Báo Trung Quốc kêu gọi giải vô địch quốc gia nới rộng chính sách chiêu mộ ngoại binh để sở hữu những cầu thủ chất lượng với giá hợp lý như Đình Bắc (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Theo thống kê, các đại diện của Chinese Super League (CSL) chỉ mang về tổng cộng 7,383 điểm cho hệ số của Liên đoàn bóng đá châu Á, xếp thứ 9 khu vực Đông Á, chỉ nhỉnh hơn Campuchia đôi chút. Đáng chú ý, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đều giành nhiều điểm hơn.

Điều này khiến giới truyền thông của Trung Quốc tỏ ra lo ngại. Họ lên tiếng kêu gọi giải vô địch quốc gia sửa luật để chiêu mộ cầu thủ nước ngoài, trong đó có Đình Bắc.

Tờ Sina bình luận: “Lấy Thái Lan làm ví dụ. Có quan điểm cho rằng việc Thai-League mở rộng cửa cho ngoại binh chỉ nhằm phục vụ thành tích ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan từ nửa cuối năm ngoái đã tăng liền 8 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đạt mức cao nhất trong 16 năm qua và chỉ còn kém tuyển Trung Quốc chưa tới 6 điểm. Với đà thăng tiến hiện tại, khả năng cao trong tháng 3 tới họ sẽ vượt qua Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, tuyển Trung Quốc buộc phải giành ít nhất một chiến thắng trước những đối thủ mạnh như Curacao hay Cameroon ở loạt trận quốc tế sắp tới mới có thể tránh nguy cơ bị vượt mặt. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh là hoàn toàn có thật.

Một lập luận khác cho rằng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia suy yếu vì nới lỏng hạn ngạch ngoại binh. Nhưng thực tế có đúng như vậy? Bóng đá Saudi Arabia vẫn giành vé dự World Cup.

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc từng có lợi thế hơn người trên sân nhà ở vòng loại World Cup nhưng vẫn thất bại, thậm chí để thua cả hai lượt trước Saudi Arabia. Năm 2015, thời điểm “bóng đá kim tiền” bùng nổ ở Trung Quốc, đội tuyển nước này từng đánh bại Saudi Arabia 1-0 tại Asian Cup. Vì thế, khó có thể khẳng định mở cửa ngoại binh đồng nghĩa với suy yếu".

Các CLB Trung Quốc thi đấu thất vọng ở cúp C1 châu Á (Ảnh: China Daily).

Tờ báo này cũng nêu thực trạng hiện tại của bóng đá Trung Quốc: "Vấn đề bảo vệ cầu thủ nội cũng được nhắc tới. CSL từng áp dụng chính sách U23 nhằm đảm bảo cơ hội ra sân cho cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đội U23 Trung Quốc thậm chí không vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á trong giai đoạn đó. Ngược lại, khi chính sách bảo hộ được nới lỏng, thành tích tại U23 châu Á lại được cải thiện rõ rệt với vị trí á quân. Điều này đặt ra câu hỏi rằng liệu bảo vệ hành chính có hiệu quả bằng cạnh tranh tự nhiên?

Xu hướng chung của khu vực cũng cho thấy sự thay đổi. Không chỉ Saudi Arabia và Thái Lan, các giải đấu hàng đầu như K-League của Hàn Quốc hay J-League của Nhật Bản đều đang nới lỏng quy định ngoại binh. Mùa giải mới, K-League tăng số ngoại binh được phép ra sân từ 4 lên 5 và mở rộng số lượng đăng ký. Trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc có dấu hiệu chững lại, đây được xem là bước đi nhằm bắt kịp xu thế phát triển của châu lục.

Việc mở cửa ngoại binh không có nghĩa là buông lỏng hoàn toàn. CSL có thể áp dụng những cơ chế linh hoạt, chẳng hạn quy định ngoại binh U23 để vừa tăng tính cạnh tranh vừa tạo cơ hội đầu tư dài hạn".

Cuối cùng, tờ Sina lấy ngôi sao người Hàn Quốc đang khoác áo Bayern Munich, Kim Min Jae để so sánh: "Trường hợp của Kim Min Jae là ví dụ điển hình. Khi 22 tuổi, anh được Beijing Guoan chiêu mộ, sau đó chuyển sang châu Âu và mang lại khoản lợi nhuận chuyển nhượng cùng phí đào tạo lên tới hơn 7,5 triệu euro.

Bên cạnh đó, CSL có thể tham khảo mô hình “ngoại binh khu vực” như châu Âu với cầu thủ EU, hay chính sách ưu tiên cầu thủ Đông Nam Á của Nhật Bản. Việc thiết lập hạn ngạch ngoại binh châu Á cũng là phương án đáng cân nhắc. Chẳng hạn, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc, Vua phá lưới U23 châu Á 2026, được đánh giá là phương án vừa tiềm năng, vừa có chi phí hợp lý.

Bóng đá Trung Quốc từng có giai đoạn bùng nổ nhờ dòng tiền lớn, nhưng hiện tại lại tụt lại phía sau khu vực. Trong bối cảnh các nền bóng đá châu Á không ngừng thay đổi, việc tiếp tục khép mình có thể khiến CSL ngày càng xa rời cuộc đua.

Đã đến lúc nhìn rộng ra thế giới và mạnh dạn cải cách nếu muốn khôi phục vị thế”.