HLV Kim Sang Sik đề xuất nhập tịch ngôi sao Brazil cho tuyển Việt Nam

Ngày 19/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ Gustavo Santos của CLB Đà Nẵng. Đáng chú ý, đây là đề xuất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik đề xuất nhập tịch Gustavo Santos cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: CLB Đà Nẵng).

Công văn ghi rõ: “Để tiếp nối thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm tiếp theo, đặc biệt là hướng tới vòng loại World Cup, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup của đội tuyển bóng đá nam quốc gia, sau thời gian theo dõi, đánh giá chuyên môn, nhận thấy cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo (quốc tịch Brazil) đang thi đấu vị trí trung vệ cho câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng là cầu thủ có chuyên môn, tài năng, phù hợp với bóng đá Việt Nam”.

Gustavo Santos sinh năm 1995. Cầu thủ này đã có 6 năm thi đấu ở V-League cho các CLB Thể Công Viettel, Sài Gòn FC, SLNA, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa và gần nhất là Đà Nẵng. Theo quy định, anh hoàn toàn đủ điều kiện để nhập tịch, đồng nghĩa có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Trung vệ gốc Brazil sở hữu chiều cao lên tới 1,95m. Điểm mạnh của anh là khả năng không chiến, chọn vị trí thông minh và chỉ huy hàng thủ. Ngoài ra, khả năng phát động tấn công của Gustavo Santos cũng được đánh giá cao. Anh được nhận xét là một trong những trung vệ ngoại hay nhất V-League nhiều mùa gần đây.

Gustavo Santos từng thi đấu nổi bật cho CLB Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Hóa FC).

Đáng chú ý, Gustavo Santos từng là trụ cột không thể thay thế ở hàng thủ CLB Thanh Hóa, góp công lớn giúp đội bóng giành Huy chương đồng Cúp Quốc gia 2022, vô địch Cúp Quốc gia 2023/24, vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2023 và á quân Siêu Cúp Quốc gia 2024.

Nếu nhập tịch thành công, Gustavo Santos có thể được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Đây là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam, trước thềm trận tái đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 năm sau.