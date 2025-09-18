Tuyển Việt Nam nhận tin buồn từ FIFA, Argentina mất vị trí số 1

Trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam không thi đấu quốc tế. Thay vào đó, đội bóng chỉ có hai trận giao hữu kín với hai CLB Nam Định và Công an Hà Nội. Do đó, “Những chiến binh sao vàng” không được tính điểm FIFA.

Đội tuyển Việt Nam bị tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Minh Quân).

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên 1169,92 điểm nhưng vẫn bị tụt 1 bậc từ vị trí thứ 113 xuống thứ 114 thế giới. Lý do bởi Libya đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Đội bóng này đã toàn thắng cả hai trận gặp Angola và Eswatini ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Nhờ đó, Libya được cộng 24,38 điểm và tăng 5 bậc lên xếp thứ 112 thế giới.

Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam có thể sẽ khác khi vào tháng 10, chúng ta sẽ bước vào hai trận đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia đã được cộng 3,39 điểm sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa và hòa Lebanon. Họ tụt 1 bậc xuống thứ 119 thế giới nhưng đã thu hẹp khoảng cách với đội tuyển Việt Nam xuống còn 12 điểm. Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) hoàn toàn có thể vượt qua đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với hai đối thủ mạnh là Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ 4.

Argentina mất vị trí số 1 thế giới (Ảnh: Getty).

Malaysia cũng đang có bước tiến vững chắc cùng dàn sao nhập tịch. Họ được cộng 9,75 điểm sau hai chiến thắng trước Singapore và Palestine trong các trận giao hữu. Nhờ đó, “Bầy hổ” tăng 2 bậc lên xếp thứ 123 thế giới.

Thái Lan vẫn củng cố vị thế dẫn đầu ở Đông Nam Á. Họ đã tăng 1 bậc lên xếp thứ 101 thế giới. Trong tháng qua, “Voi chiến” được cộng 0,13 điểm khi thắng Fiji và thua Iraq ở King’s Cup.

Ở top đầu thế giới, đội tuyển Argentina đã mất vị trí số 1 thế giới. Đội bóng xứ Tango bị trừ 15,04 điểm sau khi thua Ecuador và thắng Colombia ở vòng loại World Cup 2026. Điều đó khiến cho La Albiceleste tụt xuống thứ 3 thế giới.

Tây Ban Nha đã thay thế Argentina để chiếm vị trí số 1. La Roja đã thắng hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 trước Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ đó, họ được cộng thêm 8,28 điểm. Pháp đã vươn lên vị trí thứ 2 sau khi được cộng 8,89 điểm khi thắng Iceland và Ukraine.

Các vị trí khác trong top 10 thế giới là Anh (thứ 4), Bồ Đào Nha (thứ 5), Brazil (thứ 6), Hà Lan (thứ 7), Bỉ (thứ 8), Croatia (thứ 9) và Italy (thứ 10).