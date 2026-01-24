Chung kết U23 Nhật Bản - U23 Trung Quốc (22h hôm nay): Viết lại lịch sử

*Trận chung kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h tối 24/1, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Nếu U23 Nhật Bản thắng trong trận chung kết, họ sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 châu Á, là đội đầu tiên 3 lần vô địch. Còn nếu U23 Trung Quốc giành cúp, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nền bóng đá này đăng quang ở giải U23 châu lục.

U23 Trung Quốc (áo trắng) hướng đến lần đầu tiên vô địch giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

U23 Nhật Bản là đội bóng tạo ấn tượng tốt nhất từ đầu giải đến giờ, họ ghi được 12 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn. Nhật Bản sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật thuộc vào loại tốt nhất giải, tư duy chiến thuật của các cầu thủ này cũng rất cao.

Về lý thuyết, đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc được đánh giá cao hơn U23 Trung Quốc trong trận tranh cúp vô địch.

Tuy nhiên, vấn đề đối với U23 Nhật Bản đó là cầu thủ của họ đa phần trẻ hơn các đội còn lại 2 tuổi, không ít người trong số này là sinh viên. Kinh nghiệm là vấn đề lớn nhất của U23 Nhật Bản tại giải năm nay.

Khi đối diện với các đội bóng chơi thiên hẳn về phòng ngự, lộ ý đồ phá lối chơi của đối phương, U23 Nhật Bản thường khó đá. Đây là điều từng xảy ra trong trận tứ kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan.

U23 Nhật Bản (áo xanh) hướng đến danh hiệu U23 châu Á lần thứ 3 trong lịch sử (Ảnh: AFC).

U23 Trung Quốc lại là đội phòng ngự tốt nhất tại giải năm nay. Đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân chưa thủng lưới bàn nào từ đầu giải. U23 Trung Quốc cũng là đội bóng rất giỏi trong việc phá lối chơi của đối thủ, thể hiện ở các trận đấu họ thắng U23 Uzbekistan ở tứ kết và U23 Việt Nam ở bán kết.

Ngoài ra, có chi tiết khác không thể không nhắc đến, U23 Nhật Bản càng vào sâu trong giải càng ghi ít bàn thắng. Cụ thể, họ ghi 10 bàn ở vòng bảng, nhưng chỉ ghi một bàn ở tứ kết và một bàn ở bán kết.

Ngược lại, U23 Trung Quốc càng lúc càng ghi được nhiều bàn thắng. Đội này chỉ ghi được một bàn sau vòng bảng, nhưng ghi đến 3 bàn ở bán kết.

Điều đó có nghĩa là U23 Nhật Bản không cứ hễ muốn thắng đối thủ là sẽ chiến thắng. Còn với U23 Trung Quốc, họ cũng không phải là đội không biết ghi bàn.

Chính vì thế, trận chung kết được dự báo sẽ rất căng thẳng. U23 Nhật Bản nhỉnh hơn, được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc cũng sẽ rất vất vả để khoan thủng hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc trong trận đấu sắp diễn ra.

Dự đoán: U23 Nhật Bản thắng 1-0.