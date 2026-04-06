Báo Hàn Quốc lên tiếng khi tuyển Việt Nam tăng hạng mạnh nhất thế giới

“HLV Kim Sang Sik đã lập nên kỳ tích khi giúp đội tuyển Việt Nam tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí thứ 108 lên thứ 99 thế giới. Lần đầu tiên sau vài năm, “Những chiến binh sao vàng” mới trở lại top 100 trên bảng xếp hạng FIFA”, tờ Daum mở đầu bài viết ca ngợi đội tuyển Việt Nam và Kim Sang Sik.

Tờ báo của Hàn Quốc còn nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng tăng hạng mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 3”.

Đội tuyển Việt Nam tăng hạng mạnh nhất thế giới (Ảnh: Mạnh Quân).

“Sự thăng tiến vượt bậc của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là kết quả của quá trình phát triển ổn định và bền vững của đội bóng này kể từ khi HLV Kim Sang Sik được bổ nhiệm làm HLV trưởng”, vẫn là bình luận trên tờ Daum.

Kể từ khi HLV Kim Sang Sik bắt đầu làm việc vào tháng 5/2024, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 116 thế giới, thậm chí, đội bóng từng tụt xuống thứ 119 thế giới vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, kể từ thời điểm ấy, đội tuyển Việt Nam đã có cú nhảy vọt 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, đội bóng thống trị các giải đấu Đông Nam Á ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia, cũng như lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

HLV người Hàn Quốc đang giữ kỷ lục toàn thắng 13 trận liên tiếp ở đội tuyển Việt Nam. Ông là chiến lược gia có chuỗi trận toàn thắng dài nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Tờ Daum bình luận về HLV Kim Sang Sik: “HLV người Hàn Quốc là chiến lược gia đầu tiên giành cú ăn ba danh hiệu trong một năm ở Đông Nam Á là AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games. Đội tuyển Việt Nam cũng đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ khi bất bại trong 17 trận đấu (13 trận thắng liên tiếp)”.

HLV Kim Sang Sik là kiến trúc sư trong thành công của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ báo của Hàn Quốc dẫn lời của HLV Kim Sang Sik: “Tôi rất biết ơn và vinh dự khi đạt được thành tích ấn tượng này. Đây là kết quả đạt được nhờ nỗ lực chung của tất cả các cầu thủ và nhân viên đội bóng. Tôi sẽ đáp lại kỳ vọng của mọi người bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và giúp đội bóng tiến bộ hơn nữa.

Tôi sẽ không hài lòng với hiện tại và muốn hướng tới tương lai với những mục tiêu cao hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục phát triển”.

Trong năm 2026, HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở hai giải bóng đá Đông Nam Á là AFF Cup (tháng 7 và 8), FIFA ASEAN Cup (tháng 9 và 10).