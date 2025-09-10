Ban tổ chức họp triển khai giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.

Buổi họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu Đào Văn Vũ, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị địa phương cùng Công ty Cổ phần Sự kiện Bolt, Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn.

Cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 (Ảnh: BTC).

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Sự kiện Bolt đã báo cáo chi tiết về quy mô, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức giải đấu, đồng thời trình bày các phương án an toàn đường bơi, đường chạy, đảm bảo y tế, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và giao thông.

Ông Dương Đình Việt - Giám đốc công ty Cổ phần Sự kiện Bolt báo cáo về các nội dung của giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025 (Ảnh: BTC).

Dự kiến, giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 diễn ra trong hai ngày 27-28/9 tại khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habor City, đặc khu Vân Đồn. Sự kiện quy tụ khoảng 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia 7 cự ly thi đấu: từ nội dung bơi - chạy Kids và Junior cho lứa tuổi thiếu nhi đến các cự ly dài cho người lớn như Ultra Aqua Warriors (bơi 5km - chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km - chạy 15km) hay Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km - chạy 10km).

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện phương án tổ chức, bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp với vận động viên và du khách.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu nhấn mạnh, đây là lần thứ hai giải Aqua Warriors được tổ chức tại Vân Đồn. Ông cho rằng sự kiện không chỉ có ý nghĩa về mặt thể thao mà còn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Vân Đồn đến bạn bè trong nước và quốc tế. Ông đề nghị các lực lượng, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chu đáo và đồng hành cùng doanh nghiệp để giải đấu diễn ra hiệu quả, đúng quy định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: BTC).

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan của đặc khu Vân Đồn tăng cường phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, sơ cấp cứu y tế, phân luồng giao thông, bố trí đầy đủ trang thiết bị trên đường chạy, đường bơi. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác truyền thông trên các nền tảng xã hội để lan tỏa tinh thần của giải đấu, qua đó khẳng định Vân Đồn là điểm đến của những sự kiện thể thao - du lịch quy mô và chất lượng.

Lãnh đạo sở, ban, ngành đặc khu Vân Đồn cùng đại diện Công ty Cổ phần Sự kiện Bolt khảo sát địa điểm thi đấu (Ảnh: BTC).

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh và địa phương đã cùng ban tổ chức tiến hành khảo sát thực địa toàn bộ các địa điểm sẽ tổ chức các hạng mục chuyên môn của giải đấu. Tất cả đã sẵn sàng cho một mùa giải Aqua Warriors Vân Đồn sôi động phía trước.