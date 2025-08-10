C.Ronaldo tuyên bố gây sốc về giải Quả bóng vàng

Mới đây, tạp chí France Football đã công bố danh sách 30 đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng. Đây là năm thứ hai liên tiếp, C.Ronaldo và Messi không góp mặt trong danh sách này. Nếu như Messi giữ im lặng trước việc bị loại thì C.Ronaldo lại thẳng thắn chỉ trích quy trình bầu chọn của France Football (đơn vị tổ chức giải Quả bóng vàng).

C.Ronaldo liên tục có phát biểu đả kích giải Quả bóng vàng (Ảnh: Getty).

Siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng giải thưởng đã mất tính minh bạch và công bằng. CR7 ám chỉ việc bầu chọn “không còn thực chất” và dần bị chi phối bởi yếu tố chính trị, danh tiếng hơn là màn trình diễn thực sự trên sân cỏ.

Khi được hỏi ai sẽ giành giải Quả bóng vàng năm nay, C.Ronaldo đáp: “Với tôi, giải thưởng này chỉ là hư cấu. Có vẻ như nó đã được sắp đặt”. Câu trả lời ngắn nhưng chứa đầy thất vọng cho thấy niềm tin của CR7 vào giải thưởng đã sụt giảm nghiêm trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên C.Ronaldo chỉ trích giải Quả bóng vàng. Năm ngoái, siêu sao số 7 từng bày tỏ sự bất bình khi Rodri được vinh danh, trong khi Vinicius Junior, người có mùa giải bùng nổ và được nhiều chuyên gia đánh giá cao, lại không thể giành giải. CR7 nói: “Giải thưởng không có chút uy tín nào. Vinicius mới xứng đáng. Tôi đã cảm thấy điều đó nhiều lần và thật sự tức giận”.

C.Ronaldo giành 5 giải Quả bóng vàng trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Phát ngôn đả kích giải thưởng Quả bóng vàng của C.Ronaldo đã tạo ra tranh cãi gay gắt và phẫn nộ. Bởi lẽ, trong 5 lần giành giải của CR7 trong quá khứ, có không ít lần gây tranh cãi. Đơn cử như năm 2013. Nhiều người cho rằng tiền vệ Franck Ribery xứng đáng nhận giải. Tuy nhiên, cuối cùng, C.Ronaldo lại được xướng tên.

Gần đây, Franck Ribery đã lên tiếng mỉa mai C.Ronaldo: “Thế khi giành Quả bóng vàng, C.Ronaldo có vô địch Champions League không nhỉ?”.

Lễ trao giải Quả bóng vàng sẽ diễn ra tại Paris ngày 22/9. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý toàn cầu. Ở giải thưởng năm nay, Ousmane Dembele và Lamine Yamal được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng này.