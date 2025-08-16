Ngôi sao Bayern Munich đồng ý lương khủng, sát cánh cùng C.Ronaldo

Đêm qua, Al Nassr đã thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Kingsley Coman từ Bayern Munich. Sau đó, đội bóng nước Đức cũng gửi thông điệp tri ân Coman, đồng thời chúc anh may mắn và thành công trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp.

Coman ra mắt Al Nassr (Ảnh: Getty).

Theo một vài nguồn tin, Al Nassr đã mất khoảng 30 triệu bảng để chiêu mộ Coman. Cầu thủ người Pháp sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Saudi Arabia. Tại đây, anh nhận mức lương khá hậu hĩnh lên tới 20-25 triệu euro mỗi mùa (sau thuế). Trước đó, anh chỉ nhận được 17 triệu euro mỗi mùa (trước thuế) ở Bayern Munich.

Coman đã chính thức khép lại 10 năm khoác áo Bayern Munich. Cầu thủ này gia nhập “Hùm xám” từ năm 2015 khi mới 19 tuổi theo dạng cho mượn từ Juventus, trước khi ký hợp đồng chính thức vào năm 2017.

Trong một thập kỷ ở Allianz Arena, cầu thủ sinh năm 1996 ra sân 339 trận, ghi 72 bàn. Trong đó, dấu ấn lớn nhất của Coman chính là việc ghi bàn duy nhất vào lưới PSG giúp Bayern Munich giành chức vô địch Champions League 2020.

Trong thời gian ở Bayern Munich, Coman đã giành tổng cộng 9 chức vô địch Bundesliga, 6 Siêu Cúp, 3 Cúp Quốc gia và 1 FIFA Club World Cup.

Dù mất chỗ đứng ở Bayern Munich nhưng Coman vẫn là tân binh sáng giá của Al Nassr (Ảnh: Getty).

Ở mùa giải vừa qua, Coman đã ra sân 45 trận, ghi 9 bàn và có 6 đường kiến tạo thành bàn cho Bayern Munich. Tuy nhiên, sau sự xuất hiện của Luis Diaz, Coman không còn chỗ đứng ở sân Allianz Arena.

Ở tuổi 29, Coman đã quyết định sang Saudi Arabia “dưỡng già” khi không còn nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tại đây, tiền đạo sinh năm 1996 sẽ sát cánh cùng nhiều đồng đội sáng giá như C.Ronaldo, Sadio Mane, Inigo Martinez, Joao Felix.

Al Nassr chi tiêu rất mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng khi chiêu mộ ba ngôi sao đáng chú ý là Coman, Inigo Martinez, Joao Felix. Họ rất quyết tâm giành danh hiệu sau những năm trắng tay liên tiếp. Thậm chí, ở mùa này, Al Nassr còn bị đẩy xuống chinh chiến ở cúp C2 châu Á.