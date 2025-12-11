Arsenal nối dài mạch thắng, giữ chắc ngôi đầu Champions League

Arsenal tiếp tục duy trì mạch toàn thắng tại UEFA Champions League sau khi đánh bại Club Brugge 3-0, với cú đúp của Noni Madueke. "Pháo thủ" hiện là đội bóng duy nhất giữ vững thành tích hoàn hảo ở giai đoạn vòng bảng.

Huấn luyện viên Mikel Arteta đã thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Aston Villa cuối tuần trước. Dù vậy, Arsenal nhanh chóng tạo ra sức ép. Ngay lập tức, Martin Odegaard đã thử tài Dani van den Heuvel, thủ môn trẻ bất ngờ có trận ra mắt Champions League sau chấn thương của Simon Mignolet trong lúc khởi động.

Arsenal chơi nhỉnh hơn đội chủ nhà Club Brugge (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà cũng có những pha đáp trả, đáng chú ý là cú sút xa của Aleksandar Stankovic bị chặn lại. Tuy nhiên, Arsenal vẫn là đội tạo ra cơ hội rõ ràng hơn, với cú sút trúng cột dọc của Piero Hincapie và pha đánh đầu bị cản phá của Viktor Gyokeres.

Sức ép của đội khách được cụ thể hóa ở phút 25. Madueke đi bóng vượt qua Joaquin Seys và Raphael Onyedika, tung cú sút căng dội mép dưới xà ngang bay vào lưới, mở tỷ số cho Arsenal. Vài phút sau, Hincapie đánh đầu nhưng Hans Vanaken đã phá bóng ngay trên vạch vôi, trong khi Van den Heuvel tiếp tục cản phá cú đánh đầu của Gyokeres.

Ở chiều ngược lại, Carlos Forbs là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Brugge, nhưng các pha dứt điểm của anh đều bị Hincapie hoặc thủ môn David Raya chặn đứng. Stankovic cũng có cú cứa lòng chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi anh và Christos Tzolis liên tiếp thử vận may nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Arsenal khởi đầu hiệp hai một cách hoàn hảo khi Madueke ghi bàn thắng thứ hai chỉ sau 90 giây, với pha đánh đầu cận thành từ đường tạt bóng chuẩn xác của Martin Zubimendi.

Martinelli ăn mừng sau khi ghi bàn liên tiếp trong 5 trận tại Champions League (Ảnh: Getty).

Chỉ một phút sau, Gabriel Martinelli tạo dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi bàn trong 5 trận Champions League liên tiếp. Anh vượt qua Hugo Siquet và Onyedika rồi cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, Brugge vẫn cố gắng tìm bàn danh dự, khi cú đá phạt góc của Tzolis tạo cơ hội cho Brandon Mechele nhưng Myles Lewis-Skelly kịp thời che chắn, trước khi chính Tzolis dứt điểm ra ngoài.

Gabriel Jesus suýt có tên trên bảng điện tử khi cú sút của anh đưa bóng dội xà ngang. Dẫu vậy, Arsenal vẫn có lý do để ăn mừng khi tài năng 16 tuổi Marli Salmon được tung vào sân, đánh dấu trận ra mắt đội một. Chiến thắng này cũng giúp Arsenal trở thành đội bóng Anh thứ hai trong lịch sử thắng 10 trận liên tiếp ở vòng bảng Champions League, đồng thời củng cố ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn phần còn lại.

Ở chiều ngược lại, Club Brugge vẫn chưa biết mùi chiến thắng kể từ trận mở màn, rơi xuống vị trí 31 và còn cách nhóm play-off 3 điểm.