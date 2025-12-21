Arsenal thắng tối thiểu Everton, trở lại ngôi đầu bảng

Quả phạt đền của Viktor Gyokeres là khác biệt duy nhất giúp Arsenal đánh bại Everton với tỷ số 1-0, qua đó giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau ít giờ để Man City tạm chiếm. Đây cũng là lần đầu tiên trong ba cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội không kết thúc với tỷ số hòa.

Arsenal khởi đầu trận đấu khá chật vật, đặc biệt sau tình huống va chạm giữa Piero Hincapie và Riccardo Calafiori. Jurrien Timber đã kịp thời ngăn cản Thierno Barry tung cú dứt điểm sau pha đánh đầu thiếu chắc chắn của William Saliba từ một quả ném biên dài.

Trận đấu tại Goodison Park diễn ra chặt chẽ (Ảnh: Getty).

Phút thứ 19, Martin Zubimendi tung cú sút đầu tiên cho Arsenal khi Michael Keane vô tình đẩy bóng đến chân anh, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ người Tây Ban Nha đã đưa bóng vọt xà. Không lâu sau, Gyokeres đánh đầu chệch khung thành khi đội bóng của HLV Mikel Arteta dần kiểm soát thế trận tốt hơn.

Đội khách có cơ hội lớn để khai thông thế bế tắc khi Jake O’Brien để bóng chạm tay trong lúc cản phá quả phạt góc của Declan Rice. Gyokeres thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 27, ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở lại sau chấn thương. Sau khi vượt lên dẫn trước, Arsenal gần như hoàn toàn làm chủ thế trận với lối chơi kiên nhẫn, dù vậy họ chưa thể thử thách Jordan Pickford khi Rice sút xa đưa bóng đi chệch khung thành và Bukayo Saka đánh đầu ra ngoài.

Gyokeres ăn mừng sau khi sút 11m thành công (Ảnh: Getty).

Everton nhập cuộc hiệp hai đầy quyết tâm. Cú dứt điểm của Carlos Alcaraz trúng người Barry, trước khi James Tarkowski phải phá bóng ngay trên vạch vôi để từ chối bàn thắng của Saka sau pha phối hợp rất hay với Timber. Alcaraz sau đó tung cú sút sệt đầy uy lực nhưng đi chệch khung thành trong tình huống bóng bật ra nguy hiểm trước vòng cấm Arsenal, còn Barry tiếp tục gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Arsenal tạo ra thêm cơ hội khi hiệp hai trôi về cuối, song cả Leandro Trossard lẫn Zubimendi đều đưa bóng trúng cột dọc, giúp đoàn quân của HLV David Moyes tiếp tục nuôi hy vọng gỡ hòa. Michael Keane sau đó hai lần can thiệp kịp thời để ngăn Saka trong những tình huống nguy hiểm, còn Pickford đấm bóng giải nguy từ một quả phạt góc.

Arsenal cuối cùng vẫn bảo toàn được chiến thắng để có trận thắng thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường, qua đó vượt lên trên Man City để đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh. Trái lại, Everton phải nhận hai thất bại liên tiếp, dù đều trước các đội thuộc top 4, và họ vẫn góp mặt trong top 10 khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh.