Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup: Ban tổ chức kiểm tra an toàn đường bơi

Hoạt động chuyên môn này giữ vai trò quan trọng trong chuỗi chuẩn bị cho giải đấu, với mục tiêu đánh giá toàn diện các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn cho vận động viên trong suốt quá trình thi đấu.

Ban tổ chức đã tiến hành buổi kéo thử đường phao bơi và bơi thử nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến đường bơi trên biển. Các hoạt động cụ thể bao gồm tiến hành khảo sát thực tế điều kiện tự nhiên như dòng chảy, mực nước thủy triều, hướng gió; đánh giá, tổ chức đường bơi: độ dài, độ rộng làn bơi, hướng xuất phát - về đích, vị trí cổng xuất phát - về đích, phao đánh dấu; thực hành bơi thử nhằm đảm bảo trải nghiệm thực tế của vận động viên trong ngày thi đấu.

Đồng thời hoạt động cũng tiến hành kiểm tra phương án bố trí cứu hộ: Số lượng, vị trí, khoảng cách an toàn giữa các lực lượng cứu hộ đường bơi.

Công tác chuẩn bị đường bơi cho Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup tại Sonasea Vân Đồn Harbor City (Ảnh: BTC).

Công tác thả phao đánh dấu đường bơi trên biển Vân Đồn trong buổi kiểm tra chuẩn bị cho Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Buổi kiểm tra còn có sự tham gia của đội ngũ kỹ thuật và chuyên môn đường bơi, lực lượng cứu hộ, các tình nguyện viên và nhóm vận động viên bơi thử. Mọi kịch bản giả định về an toàn được triển khai để rút kinh nghiệm, hoàn thiện các phương án tối ưu.

Cung đường bơi trên biển Vân Đồn được kiểm tra thực tế thông qua hoạt động bơi thử trước thềm giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Kết quả kiểm tra cho thấy đường bơi đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn, đồng thời mang đến trải nghiệm hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn đáng nhớ tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup.

“An toàn của vận động viên là ưu tiên hàng đầu. Thông qua buổi thử nghiệm này, chúng tôi có cơ sở để hoàn thiện các phương án cứu hộ, kiểm soát rủi ro và mang đến cho các chiến binh Aqua Warriors một giải đấu trọn vẹn, giàu cảm xúc”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Các phao đánh dấu được chuẩn bị kỹ lưỡng trên bãi biển trước khi thả xuống nước để định hình đường bơi cho Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup sẽ diễn ra vào ngày 27-28/9, quy tụ hơn 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các nội dung Aquathlon và Open Water Swimming đầy thử thách và hấp dẫn.