Alcaraz khởi đầu khó khăn tại Cincinnati Open

Trong khi tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner dễ dàng vượt qua vòng đấu đầu tiên tại Cincinnati Open chỉ trong 59 phút, hạt giống số 2 Carlos Alcaraz đã phải trải qua một hành trình gian nan hơn nhiều để giành vé đi tiếp vào rạng sáng 11/8.

Alcaraz đã bị tay vợt hạng 56 thế giới Damir Dzumhur đẩy vào thế khó, cuối cùng giành chiến thắng với tỷ số 6-1, 2-6, 6-3 trong một trận đấu đầy biến động, trái ngược hoàn toàn với khởi đầu như vũ bão của anh.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng ở trận ra quân tại Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

"Trận đấu cứ như một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, rồi lại trở về với những cảm xúc tích cực. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất vui khi giành chiến thắng chung cuộc và có thêm một cơ hội để chơi tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng lấy lại sự tự tin vào ngày mai vì hôm nay hơi khó khăn một chút. Damir thể hiện lối chơi rất thông minh, tôi phải tập trung và sẵn sàng cho điều đó. Tôi có một ngày nghỉ ngơi vào ngày mai, để lấy lại sự tự tin và hy vọng sẽ chơi tốt hơn ở vòng tiếp theo", Alcaraz chia sẻ sau trận.

Ban đầu, Alcaraz dường như đã sẵn sàng tái hiện phong độ ấn tượng của Sinner, khi anh dễ dàng vượt qua set đầu tiên chỉ trong 28 phút. Tuy nhiên, trong khi Sinner gần như không gặp trở ngại nào trước Daniel Elahi Galan, Alcaraz lại bất ngờ để mất thế trận ở set thứ hai.

Với những sai lầm liên tiếp và cường độ thi đấu giảm sút, tay vợt số 2 thế giới đã tạo cơ hội cho Dzumhur bứt phá. Tay vợt người Bosnia bắt đầu tấn công và kiểm soát các pha bóng để cân bằng tỷ số. Alcaraz đã lấy lại phong độ trong set quyết định, tìm lại được đủ hỏa lực và độ chính xác để ổn định thế trận và kết thúc trận đấu sau 1 giờ 41 phút.

Theo thống kê, tay vợt người Tây Ban Nha đã thắng 12 trận ATP Masters 1000 gần nhất. Tuy nhiên, anh sẽ phải lo ngại về việc để thua set thứ hai trong trận đấu đầu tiên trên sân cứng kể từ thất bại ở vòng mở màn tại Miami hồi tháng 3. Alcaraz đã mắc 44 lỗi đánh hỏng trước Dzumhur và không thể cứu được bất kỳ break-point nào trong số ba lần anh phải đối mặt với việc bị bẻ game.

Alcaraz gặp khó khăn trong việc duy trì được sự ổn định trong trận đấu (Ảnh: Getty).

"Ở đây thật khó để chơi thứ quần vợt tuyệt vời như mong đợi. Trái bóng bay cực nhanh. Bạn phải sẵn sàng ở vị trí tốt cho mỗi cú đánh, và điều đó thực sự khó khăn. Bạn phải biết rằng sẽ có một vài điểm và một vài game trong trận đấu mà bạn không cảm thấy tốt, vì vậy bạn phải duy trì những suy nghĩ tích cực một cách đúng đắn. Thật nhẹ nhõm khi giành được chiến thắng", Alcaraz nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Alcaraz thi đấu kể từ khi để thua Sinner trong trận chung kết Wimbledon vào tháng trước. Cả hai tay vợt đều đã giành quyền tham dự Nitto ATP Finals, và sẽ cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu tay vợt số một của năm trong những tháng còn lại. Alcaraz hiện đang dẫn trước Sinner 1.500 điểm trong cuộc đua PIF ATP Live Race To Turin.

Alcaraz đang đứng ở vị trí số 2 thế giới 52 tuần, anh đã giành được năm danh hiệu dẫn đầu Tour trong năm nay, bao gồm các danh hiệu Masters 1000 tại Monte Carlo và Rome. Thành tích tốt nhất của tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha tại Ohio là vào năm 2023, khi anh để thua Novak Djokovic trong trận chung kết kéo dài ba set đầy kịch tính. Alcaraz sẽ gặp Tallon Griekspoor hoặc Hamad Medjedovic ở vòng tiếp theo.