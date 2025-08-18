Sinner bỏ xa Alcaraz về điểm số trước trận chung kết Cincinnati Open 2025

Theo bảng xếp hạng ATP được công bố ngày 18/8, Jannik Sinner dẫn đầu với 12.030 điểm còn Carlos Alcaraz đứng thứ hai với 8.590 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Zverev (6.380 điểm), Taylor Fritz (5.525 điểm), Jack Draper (4.650 điểm), Ben Shelton (4.320 điểm) và Novak Djokovic (4.130 điểm).

Sinner và Alcaraz tiếp tục đối đầu ở chung kết Cincinnati Open 2025 (Ảnh: Getty).

Jannik Sinner đang là đương kim vô địch Cincinnati Open và US Open. Tay vợt người Italy phải bảo vệ tới 2.500 điểm ở hai giải đấu lớn này tại Mỹ và đang chịu nhiều áp lực.

Carlos Alcaraz thoải mái tâm lý hơn, anh chỉ phải bảo vệ 60 điểm do thất bại sớm ở Cincinnati Open và US Open năm ngoái. Do đó nếu tiến xa ở hai giải đấu trên, ngôi sao người Tây Ban Nha có thể thu hẹp cách biệt với Sinner.

Sinner và Alcaraz sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết Cincinnati Open 2025 vào 2h ngày 19/8 tại Mỹ. Con đường vào chung kết của Sinner thuận lợi hơn khi anh không gặp đối thủ quá mạnh, còn Alcaraz phải vượt qua nhiều đối thủ lớn như Rublev (tứ kết) và Zverev (bán kết).

Hai tay vợt này có duyên đối đầu ở các trận chung kết năm nay. Alcaraz thắng tay vợt người Italy 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 để vô địch Roland Garros 2025 còn Sinner đánh bại ngôi sao người Tây Ban Nha 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 ở chung kết Wimbledon 2025.

Sau Cincinnati Open 2025, các tay vợt sẽ có một tuần để chuẩn bị cho US Open 2025 khởi tranh tại New York (Mỹ) vào ngày 24/8. Sinner và Alcaraz tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch bên cạnh Novak Djokovic, Taylor Fritz.