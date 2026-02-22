Carlos Alcaraz dễ dàng vô địch Qatar Open 2026

Sau khi Jannik Sinner bất ngờ bị loại ở tứ kết, Carlos Alcaraz không có đối thủ lớn trên chặng đường hướng đến ngôi vô địch Qatar Open 2026. Đối đầu với Athur Fils trong trận chung kết, ngôi sao người Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát trận đấu.

Carlos Alcaraz vô địch Qatar Open 2026 đầy thuyết phục (Ảnh: ATP).

Carlos Alcaraz thể hiện sức mạnh vượt trội khi đoạt game giao bóng đầu tiên của đối thủ. Bên cạnh đó, tay vợt sinh năm 2003 cũng cực kỳ chắc ăn trong những đường giao bóng.

Tới game thứ 5 của set 1, Alcaraz có thêm một điểm break nữa qua đó giành chiến thắng 6-2 trong set 1. Sang set 2, Alcaraz sớm có điểm break ở ngay game đầu tiên và vượt lên dẫn trước 4-0 trong set 2.

Athur Fils nỗ lực cân bằng điểm số nhưng đẳng cấp của anh kém quá xa Alcaraz. Tay vợt người Pháp còn mất điểm break nữa và thua 1-6 ở set 2.

Đánh bại Athur Fils dễ dàng với tỷ số 6-2, 6-1 sau 52 phút thi đấu, Carlos Alcaraz lên ngôi vô địch Qatar Open 2026 đầy thuyết phục.

Carlos Alcaraz khởi đầu năm 2026 khá thành công khi vô địch Australian Open, Qatar Open. Tay vợt người Tây Ban Nha không dự Mexican Open và dồn sức hướng đến Indian Wells, Miami Open.