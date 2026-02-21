Alcaraz đối đầu Arthur Fils ở chung kết Qatar Open 2026
(Dân trí) - Đánh bại Andrey Rublev ở trận bán kết sáng 21/2, Carlos Alcaraz tiến vào trận chung kết giải ATP 500 Qatar Open 2026 gặp Arthur Fils.
Chạm trán Andrey Rubev, Carlos Alcaraz thi đấu khá ung dung và dễ dàng có được break-point ở game 5. Tuy nhiên, tay vợt người Nga thi đấu quyết tâm ở những game sau để tạo nên màn rượt đuổi điểm số đầy hấp dẫn.
Andrey Rubev đoạt 2 break-point, còn Alcaraz giành thêm 1 break-point để kéo set đấu vào loạt tie-break. Nhờ bản lĩnh và sự chính xác ở thời điểm quan trọng, Alcaraz thắng 7-6 ở set 1.
Sang set 2, Rubev có 2 lần bẻ game cầm giao bóng của Alcaraz, nhưng tay vợt số một thế giới xuất sắc đoạt 3 break-point, trong đó có điểm số quyết định ở game 10 và khép lại set đấu với tỷ số 6-4.
Thất bại sau hai set với tỷ số 6-7, 4-6 dưới tay Alcaraz, Andrey Rublev chính thức trở thành cựu vương Qatar Open. Năm ngoái, ngôi sao người Nga đánh bại Jack Draper với tỷ số 7-5, 5-7, 6-1 ở chung kết để lên ngôi vô địch.
Carlos Alcaraz ghi danh vào chung kết và chạm trán Arthur Fils, người thắng hạt giống số 6 Jakub Mensik 6-4, 7-6 ở trận bán kết còn lại. Trận chung kết giữa Alcaraz và Arthur Fils diễn ra vào 1h ngày 22/2 ở Doha (Qatar).