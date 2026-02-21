Alcaraz đối đầu Arthur Fils ở chung kết Qatar Open 2026

Chạm trán Andrey Rubev, Carlos Alcaraz thi đấu khá ung dung và dễ dàng có được break-point ở game 5. Tuy nhiên, tay vợt người Nga thi đấu quyết tâm ở những game sau để tạo nên màn rượt đuổi điểm số đầy hấp dẫn.

Alcaraz đứng trước cơ hội lớn để vô địch Qatar Open 2026 (Ảnh: ATP).

Andrey Rubev đoạt 2 break-point, còn Alcaraz giành thêm 1 break-point để kéo set đấu vào loạt tie-break. Nhờ bản lĩnh và sự chính xác ở thời điểm quan trọng, Alcaraz thắng 7-6 ở set 1.

Sang set 2, Rubev có 2 lần bẻ game cầm giao bóng của Alcaraz, nhưng tay vợt số một thế giới xuất sắc đoạt 3 break-point, trong đó có điểm số quyết định ở game 10 và khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Thất bại sau hai set với tỷ số 6-7, 4-6 dưới tay Alcaraz, Andrey Rublev chính thức trở thành cựu vương Qatar Open. Năm ngoái, ngôi sao người Nga đánh bại Jack Draper với tỷ số 7-5, 5-7, 6-1 ở chung kết để lên ngôi vô địch.

Carlos Alcaraz ghi danh vào chung kết và chạm trán Arthur Fils, người thắng hạt giống số 6 Jakub Mensik 6-4, 7-6 ở trận bán kết còn lại. Trận chung kết giữa Alcaraz và Arthur Fils diễn ra vào 1h ngày 22/2 ở Doha (Qatar).