Alcaraz thừa nhận áp lực về việc phải đánh bại Sinner

Chia sẻ trên tờ El Pais (Tây Ban Nha), Alcaraz cho biết: "Việc luyện tập của tôi chủ yếu tập trung vào việc xem mình có thể cải thiện như thế nào để đánh bại Jannik Sinner.

Mỗi lần đối đầu, chúng tôi đều đẩy nhau đến giới hạn. Đó là một cuộc cạnh tranh đặc biệt, thật tuyệt khi chia sẻ danh hiệu lớn với anh ấy và hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai".

Sinner và Alcaraz thống trị làng quần vợt thế giới trong năm 2025 (Ảnh: Getty).

Alcaraz cũng nói thêm về trình độ của Sinner: "Cũng như Sinner, tôi xem và nghiên cứu rất nhiều trận đấu của đối thủ. Tôi thích cách anh ấy chơi, những gì anh ấy làm thật sự rất tuyệt vời.

Tôi không cho rằng Sinner dễ đoán, chỉ là chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn vì đã đối đầu khá nhiều lần, tổng cộng là 15 lần chứ chẳng ít. Tôi biết điểm mạnh của Sinner và cố gắng điều chỉnh để đối phó".

Trong năm 2025, Alcaraz vô địch Roland Garros và US Open, cả hai lần anh đều đánh bại Sinner trong trận chung kết. Ở chung kết Wimbledon, ngôi sao người Tây Ban Nha thất bại khi chạm trán với Sinner.

Alcaraz thừa nhận mục tiêu của anh là vươn đến sự hoàn hảo, không ngừng hoàn thiện bản thân và không được phép tự mãn dù vừa vô địch Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp tại Mỹ.

Ngôi sao 22 tuổi cũng không giấu được niềm vui khi trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng ATP: "Một trong những mục tiêu của mùa giải này là cố gắng lấy lại vị trí số một thế giới càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất là trước khi năm nay kết thúc.

Và mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực. Hơn nữa, nếu mục tiêu đó được hoàn thành cùng thời điểm bạn vô địch một giải Grand Slam, cảm giác thật tuyệt vời".