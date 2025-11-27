Alcaraz, Sinner đối mặt làn sóng trẻ sẵn sàng phá vỡ thế độc tôn

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã đưa quần vợt nam bước vào giai đoạn thống trị mới trong hai năm qua khi thay nhau chiếm lĩnh các danh hiệu Grand Slam. Tuy nhiên, Tổng giám đốc điều hành Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) Ross Hutchins tin rằng một làn sóng đối thủ mới đang chuẩn bị xuất hiện.

Bộ đôi ngoài 20 tuổi, thường được gọi chung là “Sincaraz”, tiếp tục chia nhau các danh hiệu lớn trong năm nay và gặp nhau tổng cộng sáu lần ở các trận chung kết, củng cố vị thế ở đỉnh cao quần vợt nam và đánh dấu bước chuyển giao thế hệ sau thời Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray.

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang cùng nhau thống trị quần vợt nam thế giới (Ảnh: Getty)

Dù Novak Djokovic vẫn là mối đe dọa đáng kể với vị thế tay vợt duy nhất còn thi đấu trong nhóm “Big Four”, người đã góp phần tạo nên tổng cộng 69 danh hiệu Grand Slam trong suốt hai thập kỷ, nhưng chính cuộc cạnh tranh giữa Alcaraz và Sinner mới đang định hình diện mạo của kỷ nguyên kế tiếp.

“Thật thú vị, phải không? Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Mỗi khi những ngôi sao lớn khép lại sự nghiệp, dường như lại có hai, bốn hay tám tay vợt mới xuất hiện và đẩy đẳng cấp môn thể thao lên tầm cao mới", Hutchins chia sẻ với Reuters.

“Chúng ta đã chứng kiến những nhà vô địch vĩ đại trong quá khứ, còn bây giờ Alcaraz và Sinner lại tiếp tục thúc đẩy nhau vượt giới hạn. Giao bóng, cú thuận tay, khả năng di chuyển hay tinh thần thi đấu của họ đều đang tiến bộ không ngừng. Họ liên tục đưa môn thể thao này lên đỉnh cao mới và làm cả thế giới phấn khích mỗi lần ra sân. Nhưng quần vợt cũng đang được tiếp sức mạnh mẽ bởi nhiều gương mặt trẻ khác”, ông nói thêm.

Mặc dù Alcaraz và Sinner đã sở hữu tổng cộng 10 danh hiệu lớn, Hutchins nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều tài năng đang lên như tay vợt người Brazil, Joao Fonseca, minh chứng rõ ràng cho thế hệ mới đầy tiềm năng.

Fonseca vừa đoạt danh hiệu thứ hai ở Basel tháng trước và đã vươn vào top 25 thế giới dù đầu năm còn đứng ở vị trí 145. Tại Mỹ, tài năng trẻ Learner Tien gây ấn tượng khi giành danh hiệu đầu tiên tại Metz trong tháng này. Tương tự, tay vợt 20 tuổi người Séc, Jakub Mensik, cũng tạo tiếng vang lớn khi đánh bại chính người thầy của mình là Novak Djokovic, chủ nhân 24 Grand Slam, để vô địch Miami Open hồi tháng 3.

“Alcaraz và Sinner đang dẫn đầu về thành công, nhưng còn nhiều tay vợt trẻ khác như Fonseca… Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có người sớm bắt kịp họ. Murray và Djokovic từng vươn lên mạnh mẽ sau thời kỳ Federer và Nadal thống trị. Trong quá khứ, lúc nào cũng có những người tiếp bước. Vì vậy, chúng ta không thể đoán trước điều gì sẽ đến trong năm tới. Nhưng rõ ràng Alcaraz và Sinner đã là những cái tên nổi bật nhất năm nay và thực sự rất đáng để theo dõi”, Hutchins nói thêm.