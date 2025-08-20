Alcaraz - Raducanu thua chóng vánh ở nội dung đôi nam nữ US Open 2025

Lịch thi đấu nội dung đôi nam nữ US Open 2025 6h ngày 21/8: Jack Draper - Jessica Pegula vs Casper Ruud - Swiatek (bán kết 1) 7h10 ngày 21/8: Harrison - Collins vs Errani - Vavassori (bán kết 2) 8h20 ngày 21/8: Hai cặp đôi thắng ở bán kết gặp nhau ở chung kết

Trên sân Arthur Ashe chật kín khán giả, Emma Raducanu – Carlos Alcaraz đối đầu với Jack Draper - Jessica Pegula. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý của người hâm mộ, khi US Open lần đầu tiên có thể thức đôi nam nữ.

Với tinh thần thi đấu thoải mái, cả Alcaraz và Raducanu đều chơi đầy nhiệt huyết, họ liên tục nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ tại Mỹ. Sau khi thua set 1, cả Alcaraz và Raducanu vẫn duy trì được sự tự tin, đáng chú ý là tình huống Alcaraz có pha đánh vòng ngoài lưới điệu nghệ, vượt qua sự truy cản của Pegula.

Emma Raducanu – Carlos Alcaraz thua ngay ở trận mở màn đôi nam nữ US Open 2025 (Ảnh: Getty).

Jack Draper - Jessica Pegula là hạt giống số một ở nội dung đôi nam nữ US Open 2025 và thể hiện đẳng cấp cao hơn hẳn Alcaraz - Raducanu. Sau hai set, ngôi sao Vương quốc Anh cùng đồng đội giành chiến thắng với tỷ số 4-2, 4-2 để ghi tên mình vào tứ kết.

Sau chức vô địch Cincinnati Open 2025, Alcaraz nâng tổng số danh hiệu ATP Masters 1000 của mình lên con số 8. Trong năm 2025, ngôi sao Tây Ban Nha giành 6 danh hiệu ATP, trong đó có tới 4 danh hiệu lớn gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters, Cincinnati Open Roland Garros.

Ở nội dung đôi nam nữ US Open 2025, cặp đôi Jack Draper - Jessica Pegula tiếp tục giành chiến thắng trước Medvedev - Andreeva với tỷ số 4-1, 4-1 ở tứ kết. Trước đó, Medvedev - Andreeva thắng Djokovic – Danilovic 4-2, 5-3 ở trận mở màn.

Cặp đôi Zverev - Bencic sớm chia tay giải đấu khi thua Harrison - Collins 0-4, 3-5 ở trận đầu tiên. Harrison - Collins cũng giành quyền vào bán kết khi thắng với tỷ số 4-1, 5-4 trước Shelton - Townsend ở tứ kết.

Nội dung đôi nam nữ US Open 2025 với 16 cặp vận động viên tranh tài vào hai ngày 20/8 và 21/8, cặp đôi vô địch nhận 1 triệu USD. Các trận đấu được thiết kế ngắn hơn theo thể thức ba set và mỗi set chỉ gồm 4 game, không áp dụng lợi điểm, tie-break diễn ra khi tỷ số là 4-4. Riêng trận chung kết sẽ chơi theo thể thức ba set 6 game, vẫn không có lợi điểm, với tie-break ở tỷ số 6-6.