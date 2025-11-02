Sinner và Auger-Aliassime tranh cúp vô địch Paris Masters

Lịch thi đấu dự kiến chung kết Paris Masters 2025 21h00 ngày 2/11: Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime

Jannik Sinner thể hiện phong độ xuất sắc khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-0, 6-1 ở bán kết Paris Masters, qua đó lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào chơi trận chung kết giải đấu này. Hạt giống số 2 người Ý gần như không mắc sai sót trong suốt trận đấu, ghi 23 điểm winner và chỉ mắc 12 lỗi tự đánh hỏng. Chiến thắng giúp anh nâng thành tích đối đầu với Zverev lên 5-4.

Sinner thi đấu chắc chắn trong trận đối đầu với đương kim vô địch Zverev (Ảnh: Getty).

Đương kim vô địch Zverev dường như không có được thể trạng tốt nhất sau trận tứ kết kéo dài với Daniil Medvedev. Tay vợt người Đức gặp khó khăn trong di chuyển và gần như không thể chống đỡ trước lối đánh tấn công toàn diện của Sinner.

Đây là chiến thắng thứ 25 liên tiếp của Sinner trên mặt sân cứng trong nhà. Ở trận chung kết, tay vợt 24 tuổi sẽ chạm trán Felix Auger-Aliassime. Đây cũng là trận chung kết ATP Masters 1000 thứ 9 trong sự nghiệp của Sinner, và là lần thứ ba trong mùa giải 2025 - sau hai trận thua Carlos Alcaraz tại Rome và Cincinnati.

Trên bảng xếp hạng cập nhật của ATP, Sinner hiện chỉ còn kém Alcaraz 100 điểm. Nếu đăng quang tại Paris, anh sẽ chính thức trở lại ngôi số 1 thế giới. Trong các lần đối đầu trước đây, Sinner và Auger-Aliassime đang hòa nhau 2-2, trong đó Sinner thắng ở hai lần gặp gần nhất tại Cincinnati và US Open năm nay.

Trước đó, Auger-Aliassime tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên mặt sân cứng trong nhà khi đánh bại Alexander Bublik 7-6(3), 6-4 ở bán kết Paris Masters, qua đó giành quyền vào chung kết ATP Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp.

Chiến thắng này không chỉ đưa tay vợt người Canada vào trận đấu cuối cùng tại thủ đô Paris, mà còn giúp anh vượt qua Lorenzo Musetti để giành suất cuối cùng tham dự ATP Finals 2025.

Auger-Aliassime đang hướng tới danh hiệu vô địch Paris Masters (Ảnh: Getty).

“Tôi rất vui. Trận chung kết Masters 1000 nghe thật tuyệt vời. Không phải tuần nào bạn cũng được chơi ở những trận đấu như vậy. Hy vọng tôi có thể tiến xa hơn và giành chức vô địch”, Auger-Aliassime chia sẻ sau khi lần thứ hai lọt vào chung kết ở cấp độ này, sau Madrid Masters 2024.

Tay vợt 25 tuổi cũng nhấn mạnh sự khốc liệt của các giải đấu Masters: “Mỗi trận đều khó khăn. Trận đấu với Bublik rất cân bằng, đúng kiểu bạn không biết ai sẽ thắng cho đến phút cuối. Ở cấp độ này, mọi người đều chơi tốt, và bạn phải luôn tò mò, thậm chí hơi lo lắng, về cách trận đấu của mình sẽ diễn ra”.

Với kết quả này, tay vợt người Canada đã vươn lên vị trí thứ 8 trên ATP Live Race To Turin, và nếu giành chức vô địch tại Paris, anh sẽ chắc suất dự ATP Finals năm nay. Trong trường hợp không vô địch, Auger-Aliassime vẫn còn cơ hội bảo vệ vị trí của mình tại Moselle Open (Metz, Pháp) vào tuần tới, nơi anh hơn Musetti 90 điểm - trong khi tay vợt người Ý cũng sẽ tham dự giải ATP 250 tại Athens.

Chia sẻ về trận chung kết sắp tới, Auger-Aliassime cho biết: “Đây là những trận đấu mà bạn phải nỗ lực tối đa. Thật tuyệt khi được đối đầu những tay vợt hàng đầu và thử xem lối chơi của mình đứng ở đâu. Tôi đã thi đấu nhiều năm để đạt đến trình độ này. Ngày mai, tôi sẽ ra sân với sự sẵn sàng cao nhất, bởi ở cấp độ này, đối thủ không cho bạn cơ hội - bạn phải tự tạo ra chúng”.