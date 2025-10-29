Alcaraz thua sốc ngay trận ra quân Paris Masters

Tay vợt Cameron Norrie đã tạo nên cú sốc lớn tại Paris Masters khi đánh bại hạt giống số một Carlos Alcaraz với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4 tại trận đấu thuộc vòng 2, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trước một tay vợt số một thế giới và tiến vào vòng 3. Chiến thắng này không chỉ là một cột mốc cá nhân cho Norrie mà còn có thể ảnh hưởng đến vị trí số một thế giới của Alcaraz.

Alcaraz vừa trở lại thi đấu sau khi giành danh hiệu thứ 8 trong mùa giải tại Tokyo vào cuối tháng 9, nhưng anh đã không thể hiện được phong độ tốt nhất. Tay vợt người Tây Ban Nha mắc tới 54 lỗi đánh hỏng và gặp khó khăn đáng kể trong việc di chuyển và căn thời gian. Dù thắng set đầu tiên, Alcaraz vẫn không hài lòng với màn trình diễn của mình và đã có cuộc trao đổi căng thẳng với HLV Juan Carlos Ferrero sau khi để thua set thứ hai.

Alcaraz bị loại ngay tại vòng một tại Paris Masters (Ảnh: Getty).

Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp của Alcaraz tại các giải ATP Masters 1000, một chuỗi bắt đầu từ Miami vào tháng 3. Anh đã giành các danh hiệu tại Monte Carlo, Rome và Cincinnati trong chuỗi trận ấn tượng đó.

“Đây thực sự là một cảm giác tuyệt vời, một cột mốc quá đỗi lớn lao với tôi. Tôi đã trải qua quãng thời gian hồi phục sau chấn thương và trở lại mạnh mẽ hơn. Năm ngoái, tôi thậm chí bị loại ngay từ vòng loại đầu tiên tại giải đấu này. Nửa cuối năm nay, tôi chỉ muốn tìm lại niềm vui chơi quần vợt – và hôm nay, tôi đã làm được điều đó.

Đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi: lần đầu tiên đánh bại một tay vợt số 1 thế giới, lại là người đang có sự tự tin cao nhất hiện nay. Tôi thực sự rất hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Tôi có nhiều cơ hội và đã biết cách tận dụng, nhưng vẫn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Tôi đã giữ được phong độ và giành chiến thắng, điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc”, Norrie chia sẻ sau trận đấu.

Với trận thua thứ 8 trong mùa giải, Alcaraz có nguy cơ mất vị trí số một trên bảng xếp hạng ATP tuần này. Nếu Jannik Sinner giành chức vô địch tại Paris, anh sẽ trở lại vị trí số một thế giới lần đầu tiên kể từ US Open. Tuy nhiên, trong cuộc đua giành vị trí số một ATP của năm do PIF vinh danh, Alcaraz vẫn đang dẫn đầu ATP Live Race To Turin với khoảng cách 2.040 điểm.

Đây là lần đầu tiên Norrie đánh bại một tay vợt số một thế giới sau năm lần thử sức. Tay vợt thuận tay trái người Anh đã lọt vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất tại một sự kiện Masters 1000 lần đầu tiên kể từ Rome 2023 và đã cân bằng thành tích tốt nhất của mình tại Paris (vòng 3 năm 2021). Tay vợt 30 tuổi từng giành chức vô địch Masters 1000 tại Indian Wells 2021, anh đã giơ nắm đấm lên trời sau khi ấn định chiến thắng ở điểm quyết định thứ hai trước khi quay về khu vực ghế ngồi để ăn mừng.

Norrie hưng phấn với chiến thắng trước tay vợt số một thế giới (Ảnh: Getty).

“Tôi đã chơi một set đầu tiên thực sự tốt. Tôi nghĩ trận đấu khá sít sao. Anh ấy tận dụng được cơ hội của mình còn tôi thì không. Tôi muốn tiếp tục nỗ lực và thành thật mà nói, đây là một trận đấu rất căng thẳng. Tôi đã tập luyện với HLV thể lực Vasek và nói với đội của mình rằng trận đấu này thậm chí còn khó khăn hơn cả các buổi tập với Vasek, bởi anh ấy luôn biến chúng thành những buổi tập rất nặng. Vì vậy, tôi nghĩ mình cảm thấy khá thoải mái với điều đó và tôi muốn tiếp tục gây sức ép lên đối thủ. Tôi thấy Alcaraz nói chuyện rất nhiều với đội của mình và điều đó đã cho tôi thêm sự tự tin”, Norrie nói.

Trận đấu chứng kiến nhiều pha bóng đầy kịch tính. Norrie đã tận dụng tốt những cú thuận tay xoáy mạnh để gây khó khăn cho Alcaraz, đặc biệt trong set thứ hai. Sau khi để mất game giao bóng ở game thứ bảy của set quyết định, Alcaraz đã không thể tìm lại nhịp độ. Trong khi đó, Norrie với sự hưng phấn cao độ đã cứu được hai break-point quan trọng ở game tiếp theo và giữ vững phong độ để giành chiến thắng sau 2 giờ 22 phút.

Tay vợt số 31 thế giới: “Game đấu khi tỷ số 4-3 là rất quan trọng. Tôi đã cứu được vài break-point lúc đó, và sau đó khi giao bóng để kết thúc trận đấu. Tôi nhớ lại buổi đi bộ cùng HLV sáng nay khi chúng tôi thảo luận về việc giao bóng ở thời điểm quyết định và những điều tôi cần tự nhủ. Hôm qua, tôi giao bóng quá căng thẳng trong trận đấu với Baez, bị dẫn 0/40 nhưng vẫn xoay sở để giành game. Tôi tự nhủ mình xứng đáng có được khoảnh khắc này và muốn có mặt ở đây. Đó là một buổi đi bộ tuyệt vời và rất quan trọng”.

Ở vòng tiếp theo, Norrie sẽ đối đầu với một trong hai tay vợt được đặc cách là Valentin Vacherot hoặc Arthur Rinderknech. Vacherot đã có hành trình kỳ diệu tại Thượng Hải Masters hồi đầu tháng này khi đánh bại Rinderknech, trở thành nhà vô địch ATP Masters 1000 có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử (kể từ năm 1990).