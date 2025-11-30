Sinner thiết lập chuẩn mực mới, Alcaraz buộc phải "nâng cấp" bản thân

Huấn luyện viên nổi tiếng Patrick Mouratoglou cho rằng Carlos Alcaraz cần cải thiện khả năng giao bóng và trả giao bóng, khi ông mô tả sự thống trị của Jannik Sinner ở hai lĩnh vực này là “điều mới mẻ trong lịch sử quần vợt”.

Sinner hiện dẫn đầu bảng xếp hạng ATP Tour năm 2025 về cả thống kê giao bóng lẫn trả bóng. Trong khi đó, Alcaraz xếp thứ 10 về hiệu quả giao bóng và đứng thứ hai về khả năng trả bóng.

Alcaraz đang thua xa Sinner ở giao bóng và trả giao bóng (Ảnh: Getty).

Bảng xếp hạng giao bóng được xây dựng dựa trên các chỉ số: tỷ lệ giao bóng một, điểm giao bóng một thắng, điểm giao bóng hai thắng, tỷ lệ phần trăm các game cầm giao bóng thắng và số cú ace cùng lỗi kép trung bình mỗi trận.

Bảng xếp hạng trả bóng tính theo: điểm trả giao bóng một thắng, điểm trả giao bóng hai thắng, tỷ lệ phần trăm game trả bóng thắng và tỷ lệ phần trăm điểm break thành công.

Sinner dẫn đầu ATP về điểm giao bóng một thắng (79,5%), điểm giao bóng hai thắng (59,1%) và đặc biệt là tỷ lệ thắng game cầm giao bóng (92%).

Tay vợt người Ý cũng đứng đầu về tỷ lệ thắng game trả bóng (32,6%) và điểm trả giao bóng hai thắng (57,8%), đồng thời xếp thứ ba về điểm trả giao bóng một thắng (33,6%), xếp sau Alcaraz (35,0%) và Mariano Navone (34,0%).

Tại ATP Finals ở Turin, Sinner đã đánh bại Alcaraz 7-6(4), 7-5 trong trận chung kết, cũng là trận đấu cuối cùng trong mùa giải 2025 của cả hai. Mouratoglou nhận xét: “Carlos không có phong độ tốt nhất trong tuần này. Cậu ấy mắc quá nhiều lỗi tự đánh hỏng ở cú trái tay, và đôi lúc mất tập trung với cú thuận tay. Có thể là do mệt mỏi cuối mùa, hoặc đơn giản là không còn tự tin như khi thi đấu trong nhà.

Nhưng câu trả lời rất rõ ràng: nếu Alcaraz muốn thống trị năm 2026, cậu ấy phải cải thiện từ hai cú đánh đầu tiên, giao bóng và trả bóng. Bởi Jannik hiện là số 1 thế giới ở cả giao bóng +1 và trả bóng +1. Điều này thật độc đáo. Trước đây chúng ta từng thấy những tay vợt thống trị một trong hai yếu tố như Roger Federer ở giao bóng +1, Rafa Nadal và Novak Djokovic ở trả bóng, nhưng chưa ai thống trị cả hai. Đây là điều mới mẻ trong lịch sử quần vợt.

Năm 2025 đã mang đến cho chúng ta cuộc cạnh tranh mà ai cũng mong đợi: sáu trận chung kết trong mùa, bốn trận tại những sân khấu lớn nhất. Hai huyền thoại đang hình thành, thúc đẩy nhau tiến bộ qua từng tháng. Carlos kết thúc mùa với ngôi số 1 thế giới, Jannik kết thúc với danh hiệu Nitto Finals và đà phát triển mạnh mẽ. Năm 2026 đang hứa hẹn vô cùng hấp dẫn”.