Chung kết US Open: Chiến thắng kép cho Sinner hay Alcaraz?

Lịch thi đấu chung kết đơn nam US Open Jannik Sinner - Carlos Alcaraz (1h, 8/9)

Mùa giải Grand Slam 2025 sẽ khép lại bằng một trận chung kết trong mơ tại US Open, nơi hai đối thủ lớn Jannik Sinner và Carlos Alcaraz sẽ đối đầu nhau. Hai người đã cùng nhau giành 7 danh hiệu Grand Slam gần đây, họ sẽ làm nên lịch sử tại New York khi trở thành những tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở tranh tài ba trận chung kết Grand Slam trong cùng một mùa giải. Sau Roland Garros và Wimbledon, trận chung kết US Open tại sân vận động Arthur Ashe vào 1h ngày 8/9 (giờ Việt Nam), sẽ mang đến một giải thưởng kép.

Alcaraz và Sinner tranh cúp vô địch ở giải Grand Slam thứ 3 liên tiếp trong cùng một năm (Ảnh: Getty).

Bất kỳ ai giành chiến thắng tại New York cũng sẽ đồng thời chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Sinner đã giữ vững vị trí này trong 65 tuần liên tiếp, trong khi Alcaraz đang đặt mục tiêu trở lại ngôi vị mà anh đã nắm giữ lần gần nhất vào tháng 9/2023.

Trận đấu "người chiến thắng sẽ giành tất cả" này cũng có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành ngôi số 1 ATP cuối năm. Alcaraz hiện đang dẫn trước Sinner 1.890 điểm trong cuộc đua ATP Live Race To Turin. Tuy nhiên, nếu vô địch New York, tay vợt người Ý có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 1.190 điểm. Cả hai tay vợt đều đã giành quyền tham dự Nitto ATP Finals, giải đấu lớn cuối cùng trong năm.

Cuộc đối đầu giữa Sinner và Alcaraz đã trở thành một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong thể thao hiện đại. Ba năm trước tại New York, Alcaraz đã cứu một điểm quyết định trong chiến thắng ấn tượng kéo dài 5 set ở tứ kết, trên đường đến chức vô địch US Open 2022. Kể từ đó, mỗi lần hai tay vợt này đối đầu đều mang đến sự phấn khích và những màn trình diễn xuất sắc.

Trước Roland Garros năm nay, Sinner và Alcaraz chưa từng gặp nhau trong một trận chung kết Grand Slam. Giờ đây, khi chuẩn bị cho trận tranh cúp vô địch thứ ba liên tiếp tại một giải đấu lớn, họ đã trở thành những đối thủ thực sự của nhau trên đường chinh phục các danh hiệu.

Sinner vô địch 3 giải Grand Slam gần nhất trên mặt sân cứng (Ảnh: Getty).

Sinner chia sẻ sau trận bán kết khi được hỏi về cảm nghĩ của anh khi một lần nữa phải đối đầu với Alcaraz, anh nói: “Anh ấy là người đã đẩy tôi đến giới hạn, điều đó thật tuyệt, bởi vì khi đó bạn sẽ có được những phản hồi tốt nhất mà một tay vợt có thể có. Gần đây chúng tôi đã đối đầu với nhau khá nhiều, nên mọi thứ đang dần thay đổi.

Luôn luôn khi bước vào sân, chúng tôi nhận thức được nhiều điều hơn, bởi vì anh ấy hoặc tôi, chúng tôi đều cố gắng chuẩn bị trận đấu theo những cách và chiến thuật khác nhau. Thật tuyệt vời cho môn thể thao này khi có sự cạnh tranh, hy vọng là có những trận đấu tuyệt vời trước mắt. Và rồi chúng ta sẽ thấy. Tôi là người yêu thích những thử thách này, và tôi thích đặt mình vào những vị trí như vậy và xem nó diễn ra như thế nào".

Alcaraz đang dẫn trước Sinner 9-5 trong loạt trận đối đầu, anh chia sẻ: “Tôi luôn rút kinh nghiệm từ những trận đấu trước. Nếu phải đối đầu với Sinner, rõ ràng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những trận đấu gần nhất mà tôi đã chơi với anh ấy. Trận đấu gần nhất hoặc ba trận đấu gần nhất, tôi sẽ nhìn lại và xem mình đã làm sai điều gì, làm tốt điều gì trong các trận đấu, chỉ để tiến đến trận chung kết một cách tốt đẹp”.

Cả Sinner và Alcaraz đều đang có phong độ ấn tượng tại Flushing Meadows. Sinner đang có chuỗi 27 trận thắng liên tiếp tại các giải major trên sân cứng, anh chỉ để thua hai set trong 6 trận đấu của mình. Trong khi đó, hạt giống số 2 Alcaraz không để thua set nào và tỏ ra sắc bén khi đánh bại Novak Djokovic ở bán kết.

"Tôi nghĩ thể lực của Sinner đã cải thiện rất nhiều, điều đó rõ ràng không phải là bí mật. Anh ấy đã nói về tình trạng thể chất cần cải thiện, và tôi nghĩ hai năm trở lại đây, anh ấy đã cải thiện rất nhiều về thể lực. Các trận đấu của anh ấy thực sự đòi hỏi thể lực rất cao để anh ấy có thể chơi với 100% sức lực trong hai, ba, bốn giờ, tôi nghĩ đó là sự tiến bộ lớn nhất mà anh ấy đã đạt được trong những năm gần đây", Alcaraz nói về Sinner, người đã phải tạm dừng thi đấu vì vấn đề dạ dày trong trận bán kết với Felix Auger-Aliassime, nhưng sau đó tuyên bố "không có gì đáng lo ngại" .

Alcaraz vào chung kết US Open với thành tích thắng tuyệt đối trong 6 trận đấu (Ảnh Getty).

Về phía Sinner, anh đánh giá cao khả năng giao bóng của Alcaraz: "Alcaraz đã cải thiện rất nhiều khả năng giao bóng. Tôi cảm thấy anh ấy giao bóng tốt hơn nhiều với tốc độ tốt hơn, nhưng tỷ lệ thắng luôn rất cao. Chắc chắn hơn nhiều, vì có lẽ trước đây anh ấy hay lên xuống thất thường. Giờ anh ấy rất ổn định".

Mặc dù khó có thể tin rằng Sinner (24 tuổi, 4 danh hiệu lớn) và Alcaraz (22 tuổi, 5 danh hiệu lớn) có thể cải thiện tốt hơn nữa phong độ tuyệt vời mà họ đã liên tục thể hiện, nhưng người hâm mộ đã quen với việc chứng kiến những điều bất ngờ từ cả hai ngôi sao. Vào rạng sáng 8/9, bên trong sân vận động Arthur Ashe với sức chứa 23.000 chỗ ngồi, là bối cảnh hoàn hảo cho một phần tiếp theo đầy kịch tính của một cuộc đối đầu không ngừng nghỉ giữa Alcaraz và Sinner.