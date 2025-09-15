Alcaraz được dự đoán sẽ trở thành tay vợt hay nhất thế giới

HLV của cựu tay vợt Serena Williams, ông Patrick Mouratoglou chia sẻ với báo giới: "Chỉ nhìn vào thống kê, Alcaraz đang trên đường trở thành tay vợt vĩ đại nhất thế giới.

Cậu ấy đang dẫn đầu lịch sử ở tuổi 22, vượt qua cả Rafael Nadal. Trong 12 Grand Slam gần nhất, cậu ấy đoạt 6 danh hiệu. Đó là nhịp độ đáng kinh ngạc, và nếu duy trì điều đó nhiều năm nữa, cậu ấy sẽ phá mọi kỷ lục trong lịch sử quần vợt".

Carlos Alcaraz trải qua năm 2025 thành công với chức vô địch US Open 2025 (Ảnh: Reuters).

US Open 2025 là danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong năm 2025 của Alcaraz sau Roland Garros. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha khi chưa bước qua tuổi 23. Thành tích trên giúp anh cân bằng với Boris Becker và Stefan Edberg trong Kỷ nguyên mở.

Alcaraz lần thứ 2 vô địch US Open và anh trở thành tay vợt thứ 4 sau Novak Djokovic, Rafael Nadal và Mats Willander có được ít nhất 2 chức vô địch Grand Slam trên mọi mặt sân.

Tay vợt 22 tuổi sở hữu 2 lần vô địch các giải US Open, Roland Garros và Wimbledon. Ngôi sao người Tây Ban Nha chưa từng vô địch Australian Open, tuy nhiên Grand Slam đầu năm tại Australia sử dụng cùng mặt sân cứng giống với US Open.

Theo đánh giá của HLV Patrick Mouratoglou, Alcaraz được đánh giá cao về nền tảng thể lực dồi dào cùng bộ kỹ năng khá toàn diện: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Alcaraz có thể chấn thương hoặc Sinner tìm ra giải pháp khắc chế cậu ấy

Nhưng một khi họ thúc đẩy nhau, rất khó để ai đó bắt kịp họ trong 10 năm tới. Có thể sẽ có người thứ ba xuất hiện, như Djokovic trước kia. Tuy nhiên tôi chưa thấy dấu hiệu của sự xuất hiện này và Alcaraz đang trên đà trở thành tay vợt vĩ đại nhất".