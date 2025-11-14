Alcaraz làm nên lịch sử với ngôi số một thế giới lần thứ hai

Tay vợt người Tây Ban Nha đã kết thúc vòng bảng Nitto ATP Finals 2025 mà không thua trận nào, qua đó vượt qua đối thủ Jannik Sinner để lần thứ hai trong sự nghiệp giành vị trí số một cuối năm đầy danh giá.

“Thành thật mà nói, điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi. Vị trí số một cuối năm luôn là mục tiêu của tôi. Đầu năm, tôi thấy vị trí số một còn rất xa vời so với Jannik, người đã chiến thắng hầu hết mọi giải đấu mà anh ấy tham gia. Nhưng từ giữa mùa giải đến giờ, tôi đã đặt ra mục tiêu cho vị trí số một vì tôi nghĩ mọi thứ đã ở trước mắt. Tôi đã có cơ hội chơi quần vợt tuyệt vời ở rất nhiều giải đấu liên tiếp để tiến gần đến Jannik cho vị trí số một”, Alcaraz cho biết.

Anh nói thêm: “Sau đó, trong ba, bốn giải đấu cuối cùng của năm, tôi đã cạnh tranh quyết liệt với Jannik cho vị trí này và cuối cùng đã giành được. Đối với tôi, điều đó có ý nghĩa rất lớn".

Carlos Alcaraz rời sân sau chiến thắng trước Musetti (Ảnh: Getty).

Đây là một năm đáng nhớ đối với tay vợt 22 tuổi này. Năm 2022, anh đã trở thành tay vợt trẻ nhất kết thúc năm ở vị trí số một trong lịch sử (kể từ năm 1973). Alcaraz hiện là tay vợt thứ hai còn thi đấu đạt được nhiều lần kết thúc năm ở vị trí số một, chỉ sau Novak Djokovic (8 lần).

Mặc dù khởi đầu mùa giải với việc lọt vào tứ kết Australian Open, nơi anh đang nỗ lực giành danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp, tay vợt người Tây Ban Nha đã trở thành một thế lực thống trị trên ATP Tour kể từ đó.

Tay vợt số một thế giới đã dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 8 danh hiệu trong năm 2025, bao gồm hai chức vô địch major (Roland Garros và US Open), ba danh hiệu ATP Masters 1000 (Monte Carlo, Rome và Cincinnati) và ba danh hiệu ATP 500 (Rotterdam, Queen's Club và Tokyo). Tám danh hiệu này là thành tích tốt nhất của anh trong một mùa giải.

Alcaraz đã giành chiến thắng tại Roland Garros và US Open, trở thành tay vợt nam trẻ thứ hai trong Kỷ nguyên Mở giành được 6 danh hiệu Grand Slam, chỉ sau Bjorn Borg, người cũng mới 22 tuổi khi đạt cột mốc này.

Chiến thắng của Alcaraz tại Roland Garros đặc biệt đáng nhớ. Anh đã cứu được ba championship-point trước Sinner trong trận chung kết kéo dài 5 giờ 29 phút, trận chung kết dài nhất trong lịch sử giải đấu. Tay vợt 22 tuổi cũng trở thành tay vợt thứ 9 trong Kỷ nguyên Mở lội ngược dòng từ hai set thua để giành chiến thắng trong một trận chung kết Grand Slam, và là người đầu tiên làm được điều này tại Roland Garros kể từ năm 2004, khi Gaston Gaudio vượt qua Guillermo Coria.

Carlos Alcaraz bên chiếc cúp vô địch Roland Garros 2025 (Ảnh: Getty).

Với chức vô địch US Open, dù chỉ thua một set, Alcaraz đã trở thành người trẻ nhất trong 4 tay vợt nam giành được danh hiệu lớn trên cả ba mặt sân: đất nện, cỏ và sân cứng. Djokovic, Rafael Nadal và Mats Wilander là ba người còn lại.

Alcaraz cũng ổn định hơn bao giờ hết trong năm 2025 khi tiến vào trận chung kết của 9 giải đấu liên tiếp, từ Monte Carlo Masters vào tháng 4 cho đến Kinoshita Group Japan Open tại Tokyo vào tháng 9.

Anh đã thắng 17 trận liên tiếp tại ATP Masters 1000 kể từ Monte Carlo đến chức vô địch tại Cincinnati. Từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời năm 1990, chỉ có Djokovic, Roger Federer, Nadal và Pete Sampras sở hữu chuỗi trận thắng dài hơn ở cấp độ này.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã cùng với Borg, Stefan Edberg và Lleyton Hewitt có hai lần kết thúc năm ở vị trí số một ATP. Anh là tay vợt thứ 11 giành được vị trí số một cuối năm nhiều hơn một lần.

Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi phát biểu: “Kết thúc mùa giải với vị trí số một thế giới là một thành tựu đáng kinh ngạc, điều mà chỉ 19 tay vợt đạt được trong hơn 50 năm lịch sử. Việc làm được điều đó hai lần ở tuổi 22 càng khiến thành tích trở nên đặc biệt hơn. Điều này không chỉ nói lên tài năng xuất chúng của Carlos, mà còn cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện bản thân và quyết tâm cạnh tranh với những người giỏi nhất. Cậu ấy nên vô cùng tự hào về những gì mình đã đạt được, và chúng tôi mong muốn được chứng kiến cậu ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới”.

Hoàn thành vòng bảng với thành tích bất bại tại ATP Finals, Alcaraz đã giành chiến thắng tại bảng đấu Jimmy Connors và sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Alexander Zverev và Felix Auger-Aliassime ở bán kết. Anh chỉ còn cách chức vô địch chung kết mùa giải lần đầu tiên hai trận thắng nữa.