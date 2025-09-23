AFC nói một điều về tuyển futsal Việt Nam khi thắng đậm Trung Quốc

Ở lượt trận thứ hai vòng loại futsal châu Á, tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 7-2 trước chủ nhà Trung Quốc tại Hàng Châu. Trong hiệp 1, chúng ta đã dẫn trước 5-0 trước đối thủ này. Sau đó, tuyển futsal Việt Nam nâng tỷ số lên 7-0, trước khi Trung Quốc có hai bàn danh dự ở cuối trận.

Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Với kết quả này, tuyển futsal Việt Nam gần như chắc chắn sẽ lọt vào vòng chung kết giải futsal châu Á 2026 tại Indonesia vào năm sau. Chúng ta chỉ cần hòa đội bóng chiếu dưới là Lebanon ở lượt trận cuối vào ngày 24/9 là hoàn thành mục tiêu.

Bình luận về chiến thắng của tuyển futsal Việt Nam, AFC viết: “Màn trình diễn không thể cưỡng lại của tuyển futsal Việt Nam, đặc biệt là trong hiệp 1, đã giúp họ giành chiến thắng 7-2 trước Trung Quốc.

Đây là trận đấu mà tuyển futsal Việt Nam có sự khởi đầu vô cùng ấn tượng khi dẫn trước 3-0 chỉ sau 3 phút thi đấu. “Những chiến binh sao vàng” thể hiện cường độ di chuyển và thi đấu đáng kinh ngạc. Họ có thêm hai bàn thắng nữa trong hiệp 1.

AFC thừa nhận màn trình diễn của tuyển futsal Việt Nam không thể cưỡng lại (Ảnh: AFC).

Trung Quốc chơi tốt hơn sau giờ nghỉ khi có thể chống đỡ futsal Việt Nam trong 13 phút mà không thủng lưới. Thế nhưng, họ vẫn chịu thêm hai bàn thua. Trong những phút cuối, đội bóng ở đất nước tỷ dân bất ngờ gỡ được hai bàn. Đây là chiến thắng khá dễ dàng của futsal Việt Nam”.

Ở lượt trận cuối cùng, tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Lebanon vào lúc 14h30 ngày 24/9. Trong khi đó, đội chủ nhà Trung Quốc đã bị loại nhưng họ vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc).