Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thua đậm tuyển futsal Việt Nam

Dù có lợi thế sân nhà nhưng tuyển futsal Trung Quốc vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 2-7 trước tuyển futsal Việt Nam ở vòng loại giải futsal châu Á diễn ra ở Hàng Châu. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà bị dẫn trước tới 0-7 và chỉ có hai bàn gỡ danh dự ở thời điểm cuối trận.

Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng đậm trước Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Chứng kiến đội nhà để thua đậm trước tuyển futsal Việt Nam, báo giới Trung Quốc tỏ ra đau xót. Tờ 163 nhấn mạnh: “Vị thế của bóng đá Trung Quốc ngày càng suy giảm. Giờ đây, các đội bóng Trung Quốc không chỉ thua Hàn Quốc hay Nhật Bản, mà không bằng bóng đá Việt Nam.

Còn nhớ, trong trận đấu vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, đội tuyển Trung Quốc từng thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Thất bại ấy khiến cho đội tuyển Trung Quốc mất chuỗi 10 trận thắng liên tiếp và 62 năm không thua trước đối thủ này.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Trung Quốc thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Điều đó khiến cho đội bóng ở đất nước tỷ dân bị loại sớm ở vòng loại World Cup.

Thế nhưng, tới tối ngày 22/9, bóng đá Trung Quốc còn phải nhận trận thua bi thảm hơn. Tuyển futsal Trung Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-7 trước tuyển futsal Việt Nam.

Chỉ trong vòng 3 phút đầu, tuyển futsal Trung Quốc đã để thủng lưới 3 bàn. Hàng thủ của đội bóng bất lực hoàn toàn trước sức tấn công của tuyển futsal Việt Nam. Trong hiệp 1, tuyển futsal Trung Quốc còn bị thủng lưới thêm hai lần nữa.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà còn phải nhận thẻ đỏ. Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam vượt lên dẫn trước 7-0. Mãi tới cuối trận, tuyển futsal Trung Quốc mới gỡ được hai bàn danh dự.

CĐV Trung Quốc cho rằng tuyển futsal Việt Nam vẫn nương tay. Bằng không, chúng ta đã có chiến thắng đậm hơn tuyển futsal Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Các trận đấu Trung Quốc nên cảm thấy xấu hổ vì trận thua đậm như vậy. Nhiều cầu thủ đã lấy tay che mặt. Một vài người khác chỉ biết ngẩng đầu lên trời thở dài.

Cần lưu ý rằng, đây không phải là lần đầu tiên, tuyển futsal Trung Quốc thất bại trước tuyển futsal Việt Nam. Ở giải futsal châu Á, đội bóng cũng thua 0-1 trước tuyển futsal Việt Nam và sớm dừng bước.

Còn lần này, thất bại đậm đà trước tuyển futsal Việt Nam khiến Trung Quốc không còn cơ hội giành vé dự giải châu Á”.

Tờ Sina không bình luận quá nhiều về trận đấu này. Họ đã thừa nhận sức mạnh vượt trội của tuyển futsal Việt Nam và cho rằng tuyển futsal Trung Quốc không có cửa giành chiến thắng.

Ở phía dưới bài viết của tờ Sina, một vài cổ động viên (CĐV) Trung Quốc đã để lại ý kiến như sau:

“Khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Trung Quốc ngày càng nới rộng”.

“Đội futsal Trung Quốc thi đấu như nghiệp dư”.

“Các cầu thủ Trung Quốc không có kỹ thuật. Vì vậy, chúng ta làm sao có thể cạnh tranh với những cầu thủ khéo léo của Việt Nam”.

“Có vẻ như tuyển futsal Việt Nam vẫn còn nương tay. Bằng không, họ đã có thể thắng đậm hơn”.

Tới ngày 24/9, tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu ở lượt trận cuối vòng loại futsal châu Á gặp futsal Lebanon. Trước vòng đấu cuối, chúng ta đang hơn đối thủ này 2 điểm. Do đó, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi chỉ cần hòa đối thủ Tây Á là giành quyền tham dự vòng chung kết futsal châu Á ở Indonesia vào năm sau.