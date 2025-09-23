CĐV Trung Quốc chỉ trích đội nhà sau thất bại đậm trước futsal Việt Nam

"Không cần phải làm hỏng tâm trạng của mọi người bằng việc đăng tin kết quả của các đội tuyển bóng đá nam", một CĐV Trung Quốc bày tỏ trên trang Sina Sport sau khi chứng kiến đội tuyển futsal Trung Quốc nhận thất bại 2-7 trước tuyển futsal Việt Nam hôm 22/9 cũng như chính thức bị loại sớm ở vòng loại dù vẫn còn lượt đấu cuối với tuyển futsal Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày mai (24/9).

Sau khi để thua tuyển futsal Lebanon ở trận ra quân, đội tuyển futsal Trung Quốc phải đối đầu với Việt Nam ở lượt trận thứ 2 với tâm thế "cửa dưới". Lý do tuyển futsal Việt Nam đang xếp hạng 26 thế giới, hơn tuyển futsal Trung Quốc tới 59 bậc.

Tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) liên tục ăn mừng bàn thắng trước tuyển futsal Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Không nằm ngoài dự đoán, tuyển futsal Trung Quốc đã để tuyển futsal Việt Nam dẫn cách biệt 5 bàn chỉ trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội bóng của đất nước tỷ dân tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua và gần như buông xuôi khi tỷ số đã cách biệt tới 7-0. Dù vậy đội tuyển futsal Trung Quốc vẫn cố gắng ở những phút cuối để có 2 bàn thắng danh dự, dù phải chia tay giải đấu ngay từ sớm.

Chứng kiến trận thua bạc nhược của đội nhà, nhiều CĐV Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng bóng đá Trung Quốc dù là đội tuyển quốc gia hay đội tuyển futsal đều tỏ ra yếu ớt ở đấu trường quốc tế.

"Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc lại một lần nữa gây thất vọng. Dù là môn bóng đá 5 người, chẳng lẽ họ không biết trình độ của mình sao? Vậy mà họ vẫn thi đấu một cách đáng thất vọng với chiếc áo đấu in hình quốc huy. Liệu họ có xứng đáng với niềm tin mà người dân Trung Quốc đã dành cho họ?

Những vấn đề hiện tại của đội tuyển bóng đá quốc gia xuất phát từ nhiều yếu tố, đòi hỏi sự cải thiện toàn diện trên nhiều phương diện. Mặc dù kỹ năng của các cầu thủ chắc chắn là ưu tiên cải thiện hàng đầu, nhưng danh dự quốc gia, tinh thần tập thể và sự cống hiến cũng rất quan trọng", một CĐV Trung Quốc lên tiếng chỉ trích.

"Nếu tờ báo nào còn lên tiếng bênh vực khó khăn của bóng đá Trung Quốc nữa, tôi sẽ chặn luôn", CĐV thứ hai bày tỏ.

"Việc liên tục bị loại ở vòng bảng cho thấy rất khó để cải thiện bóng đá Trung Quốc về mặt tổng thể", CĐV thứ ba nhấn mạnh.

"Tôi thật sự không hiểu bây giờ còn ai xem các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia không nữa. Chỉ rước bực bội vào người", thêm một CĐV nữa thất vọng nói.

"Công bằng mà nói thì đội tuyển futsal Việt Nam chơi quá thông minh, chuyền bóng và cắt bóng sắc bén. Chiến thuật của Việt Nam quá tốt đến nỗi tuyển Trung Quốc không thể phản công.

Hàng phòng ngự của tuyển futsal Trung Quốc thì quá tệ, họ thậm chí không cản nổi quả đá phạt giữa sân. Bao giờ mới được gọi là cường quốc bóng đá khi ngay cả trận đấu trên sân 5 người cũng thua thảm hại", một CĐV Trung Quốc chốt lại.