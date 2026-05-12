CĐV Đông Nam Á dự đoán kết quả trận U17 Việt Nam gặp U17 UAE

Vào lúc 0h ngày 14/5, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á. Đây là trận đấu quyết định trực tiếp tới tấm vé tham dự World Cup của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam được dự đoán sẽ giành kết quả có lợi trước U17 UAE (Ảnh: AFC).

Trước trận đấu này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang xếp thứ hai bảng C với cùng 3 điểm như U17 Yemen nhưng hơn hiệu số đối đầu. Đứng đầu bảng là U17 Hàn Quốc với 4 điểm, còn U17 UAE xếp cuối bảng với 1 điểm.

U17 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước U17 UAE để chắc chắn có vé đi tiếp và đồng thời tham dự World Cup. Nếu hòa U17 UAE, U17 Việt Nam cần chờ đợi U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc để hoàn thành mục tiêu.

Trước trận đấu này, cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á tin rằng U17 Việt Nam sẽ có vé tham dự World Cup.

Người hâm mộ Miracle Kris Susanto tới từ Indonesia bình luận: “Tôi cho rằng U17 Việt Nam có cơ hội tham dự World Cup cao nhất trong số các đội bóng Đông Nam Á. Họ sẽ thắng U17 UAE với tỷ số 1-0. Còn cơ hội tham dự giải đấu cấp độ thế giới của U17 Indonesia chỉ là 25%”.

U17 Việt Nam cần giành chiến thắng trước U17 UAE để giành vé tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

Tài khoản Sukardi tới từ Indonesia viết: “U17 Việt Nam sẽ đánh bại U17 UAE. Còn khả năng U17 Indonesia đánh bại U17 Nhật Bản là nhiệm vụ bất khả thi”.

Người hâm mộ Abuel Quiksilver bình luận: “Tôi tin rằng U17 Việt Nam và U17 Thái Lan sẽ giành chiến thắng ở lượt đấu này”.

Hendra Bangsawan dự đoán: “U17 Việt Nam hòa, U17 Thái Lan chiến thắng, còn U17 Indoensia thất bại”.

Tài khoản Adi Fua cũng đưa ra dự đoán: “U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 UAE, U17 Thái Lan hòa 1-1 U17 Myanmar, U17 Indonesia thua 0-4 U17 Nhật Bản”.

Tài khoản Kumar Lingam bình luận: “U17 Việt Nam và U17 Thái Lan sẽ giành vé tham dự World Cup”.

Justin Hubner nhận định: “U17 Việt Nam hòa 2-2 với U17 UAE, còn U17 Thái Lan thắng đậm 5-0 trước U17 Myanmar”.

Trước trận đấu với U17 UAE, HLV Cristiano Roland dành nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng cho toàn đội. Nhà cầm quân người Brazil ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực của các học trò trong trận gặp U17 Hàn Quốc, đồng thời nhắc nhở toàn đội cần rút ra bài học từ những sai sót ở các thời điểm quyết định.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh rằng bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, đồng thời động viên các cầu thủ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Theo ông, việc những sai lầm xuất hiện ở thời điểm này cũng là cơ hội để toàn đội hoàn thiện hơn khi phía trước vẫn còn quyền tự quyết trong tay.