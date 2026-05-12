U17 Indonesia rơi xuống cuối bảng, Trung Quốc bất ngờ có vé dự World Cup

U17 Indonesia bị loại sau trận thua U17 Nhật Bản 1-3

U17 Indonesia lâm vào thế khó trước lượt trận cuối khi buộc phải thắng U17 Nhật Bản để giành vé đi tiếp ở giải U17 châu Á tại Saudi Arabia (rạng sáng 13/5). Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh, đội bóng xứ vạn đảo không thể làm nên chuyện.

U17 Nhật Bản áp đảo U17 Indonesia (Ảnh: AFC).

Sau 90 phút thi đấu, U17 Indonesia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước U17 Nhật Bản. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U17 Trung Quốc bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar.

Với kết quả này, U17 Nhật Bản xếp đầu bảng với 9 điểm. U17 Trung Quốc đã nhảy từ vị trí cuối bảng lên xếp thứ 2 với cùng 3 điểm như U17 Qatar và U17 Indonesia nhưng hơn hiệu số đối đầu. U17 Qatar đứng thứ ba, còn U17 Indonesia xếp cuối bảng.

Hai đội U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc giành vé vào tứ kết và đồng thời có vé tham dự World Cup. U17 Qatar và U17 Indonesia bị loại.

U17 Indonesia rơi xuống cuối bảng sau thất bại trước U17 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Trở lại trận đấu của U17 Indonesia và U17 Nhật Bản. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, đội bóng xứ mặt trời mọc đã ép sân dữ dội. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 28 do công của Tsuneyoshi.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ hoa anh đào có bàn thắng thứ 2 do công của Wada ở phút 59. Phút 70, Peres Tjoe níu giữ chút hy vọng cho U17 Indonesia khi sút phạt thành bàn. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Okamoto đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Nhật Bản.

Bảng xếp hạng bảng B giải U17 châu Á (Ảnh: FS).

Điều kiện để các đội bóng Đông Nam Á tham dự World Cup U17

Ở bảng C, U17 Việt Nam từng ở rất gần tấm vé tham dự World Cup U17 khi dẫn trước U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 cho tới phút 83 ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, sau đó, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã bị đối thủ ghi 4 bàn trong 10 phút cuối trận.

Dù sao, sau trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội tham dự World Cup (nằm trong hai vị trí dẫn đầu bảng). Hiện tại, “Những chiến binh sao vàng” xếp thứ hai bảng C với cùng 3 điểm như U17 Yemen nhưng hơn hiệu số đối đầu. U17 Hàn Quốc đứng đầu bảng với 4 điểm, còn U17 UAE xếp cuối bảng với 1 điểm.

Trong trường hợp U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 UAE, đội bóng của HLV Roland nghiễm nhiên giành vé tham dự World Cup mà không cần quan tâm tới trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

Nếu hòa U17 UAE ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam phải đối diện với hai kịch bản:

- Trường hợp U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen, U17 Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup với vị trí thứ hai bảng C.

- Trường hợp U17 Hàn Quốc thua U17 Yemen, U17 Việt Nam sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ ba bảng C. Khi ấy, các cầu thủ trẻ Việt Nam phải chờ đợi vào tấm vé vớt tham dự World Cup dành cho đội thứ ba xuất sắc nhất (trong trường hợp U17 Qatar vượt qua vòng bảng).

Nếu thất bại trước U17 UAE ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam sẽ xếp thứ ba trong trường hợp U17 Yemen thất bại trước U17 Hàn Quốc. Nếu đứng vị trí này, “Những chiến binh sao vàng” sẽ hy vọng giành vé vớt dành cho đội thứ ba xuất sắc nhất.

Điều đó có nghĩa rằng, nhiệm vụ của U17 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng là phải đảm bảo ít nhất không thua trước U17 UAE.

Ở bảng B, U17 Indonesia từng khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto lại gây thất vọng khi chịu thua 0-2 trước U17 Qatar ở lượt trận thứ hai.

Sau hai lượt trận, U17 Indonesia có cùng 3 điểm như U17 Qatar nhưng xếp dưới do kém hiệu số đối đầu. Ở bảng này, U17 Nhật Bản đứng đầu bảng với 6 điểm, còn U17 Trung Quốc xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Tình hình của U17 Indonesia khá phức tạp. Họ chỉ chắc chắn đi tiếp nếu giành chiến thắng trước U17 Nhật Bản với cách biệt từ 3 bàn trở lên hoặc cách biệt 2 bàn với tỷ số từ 3-1 trở lên. Trong trường hợp vượt qua U17 Nhật Bản với cách biệt 1 bàn, U17 Indonesia vẫn bị loại nếu U17 Qatar đánh bại U17 Trung Quốc. Tuy nhiên, khi ấy (với 6 điểm), cơ hội giành vé tham dự World Cup với tư cách đội thứ ba xuất sắc nhất của U17 Indonesia là rất sáng.

Nếu hòa U17 Nhật Bản, U17 Indonesia chỉ có thể đi tiếp nếu U17 Qatar thua U17 Trung Quốc. Còn nếu thất bại trước U17 Nhật Bản, đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn bị loại. Trong hai trường hợp này, U17 Indonesia hy vọng cạnh tranh vị trí thứ ba xuất sắc nhất để giành vé vớt tham dự World Cup.

Ở bảng A, hai đội U17 Thái Lan và U17 Myanmar đã bị loại khỏi giải U17 châu Á khi chưa có điểm nào sau hai trận. Tuy nhiên, hai đội vẫn còn hy vọng giành vé tham dự giải đấu cấp độ thế giới (dù rất nhỏ nhoi). Đội giành chiến thắng ở cặp đấu này hy vọng sẽ cạnh tranh vị trí thứ ba xuất sắc nhất để giành vé vớt, nhưng chỉ số của họ sẽ không thay đổi khi kết quả thi đấu với đội cuối bảng không được xét đến.