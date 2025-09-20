Báo Trung Quốc nhận xét thẳng thắn về sức mạnh của tuyển futsal Việt Nam

Vào lúc 14h30 chiều nay (20/9), tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận mở màn ở vòng loại giải futsal châu Á 2026 gặp Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Linping Sport Center Gymnasium (Hàng Châu, Trung Quốc). Cũng nằm ở bảng đấu này còn có hai đội bóng khác là Trung Quốc và Lebanon.

Tuyền futsal Việt Nam được đánh giá cao nhất bảng E (Ảnh: VFF).

Trên lý thuyết, tuyển futsal Việt Nam được đánh giá cao nhất ở bảng này khi đang đứng thứ 26 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển. Ở bảng đấu này, Lebanon xếp thứ 54, Trung Quốc xếp thứ 85, còn Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 123.

Báo giới Trung Quốc cũng đánh giá cao sức mạnh của futsal Việt Nam. Tờ báo địa phương Hangzhou nhận định: “Tuyển futsal Việt Nam sở hữu những cầu thủ nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và có kỹ chiến thuật rất lợi hại. Đây sẽ là đối thủ lớn nhất của tuyển futsal Trung Quốc.

Lối chơi của tuyển futsal Việt Nam đậm chất kỹ thuật và từng gây dấu ấn ở châu Á cũng như World Cup. Chắc chắn, họ sẽ mang tới mối đe dọa lớn cho tuyển futsal Trung Quốc”.

Tuyển futsal Trung Quốc (áo đỏ) e ngại sức mạnh của tuyển futsal Việt Nam (Ảnh: Sina).

Đánh giá về hai đối thủ Hong Kong (Trung Quốc) và Lebanon, tờ Hangzhou viết: “Lebanon sở hữu thể lực tuyệt vời và lối chơi mạnh mẽ, đầy sức mạnh. Ngược lại, Hong Kong lại có một phong cách thi đấu riêng nhưng có phần quen thuộc với Trung Quốc”.

Tờ Hangzhou cũng nói về đội chủ nhà: “Tuyển Futsal Trung Quốc đã tham dự Giải Futsal Quốc tế Thạch Gia Trang, coi giải đấu này là cơ hội tập luyện để trau dồi đội hình và chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, hướng đến tích cực ở vòng loại giải châu Á”.

Đáng chú ý, trong thành phần tuyển futsal Trung Quốc tham dự vòng loại giải futsal châu Á, người ta thấy một vài gương mặt nhập tịch như Kaisaier Taximaimaiti, Yakeppujiang Maimaiti, Saiyidaer Subuer… Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Italy, Silvio Crisari.

Theo quy định của AFC, 8 đội đầu bảng và 7 đội có thành tích tốt nhất (trong số 8 bảng) sẽ giành quyền vào vòng chung kết giải futsal châu Á diễn ra ở Indonesia vào đầu năm sau.