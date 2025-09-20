Tuyển futsal Việt Nam đại thắng 9-1, rộng cửa tham dự cúp châu Á

Trong trận ra quân ở vòng loại giải futsal châu Á, tuyển futsal Việt Nam đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc). Đây chỉ là đội bóng xếp thứ 123 thế giới, kém khá xa so với futsal Việt Nam (thứ 26).

Do đó, futsal Việt Nam không gặp khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 9-1 trước đối thủ này.

Tuyển futsal Việt Nam đại thắng 9-1 trước Hong Kong (Ảnh: futsal Việt Nam).

Trong hiệp 1, futsal Việt Nam đã thi đấu lấn lướt đối thủ và dẫn trước tới 5-0 với các pha lập công của Châu Đoàn Phát, Thịnh Phát, Đa Hải, Nhan Gia Hưng và Đức Hòa.

Sang hiệp 2, mặc dù HLV Diego Giustozzi chủ động xoay vòng, thử nghiệm các gương mặt mới nhưng futsal Việt Nam vẫn thi đấu lấn lướt.

Chúng ta có thêm 4 bàn thắng do công của Từ Minh Quang (3 bàn), Mạnh Dũng. Trong khi đó, Hong Kong chỉ có 1 bàn danh dự. Trận đấu kết thúc với tỷ số 9-1 nghiêng về futsal Việt Nam.

Ở lượt trận thứ hai, chúng ta sẽ đối đầu với đội chủ nhà Trung Quốc vào ngày 22/9.

Vòng loại giải futsal châu Á 2026 diễn ra từ ngày 20/9 đến 24/9. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng E với các đối thủ Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Lebanon. Các trận đấu diễn ra trên sân Linping Sport Center Gymnasium (Hàng Châu, Trung Quốc).

Xét về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển futsal Việt Nam đứng đầu bảng đấu này khi đang đứng thứ 26 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển. Ở bảng đấu này, Lebanon xếp thứ 54, Trung Quốc xếp thứ 85, còn Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 123.

Điều đó cho thấy thứ hạng của tuyển futsal Việt Nam cách xa so với các đối thủ còn lại. Đồng nghĩa rằng, cơ hội giành tấm vé đi tiếp của chúng ta rất lớn.

Theo quy định của AFC, 8 đội đầu bảng và 7 đội có thành tích tốt nhất (trong số 8 bảng) sẽ giành quyền vào vòng chung kết giải futsal châu Á diễn ra ở Indonesia vào đầu năm sau.

Lịch thi đấu của bảng E cũng ủng hộ đội tuyển futsal Việt Nam. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi sẽ thi đấu trận đầu gặp đội bóng yếu nhất bảng Hong Kong vào chiều nay (20/9).

Sau đó, ngày 22/9, chúng ta sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc. Cuối cùng, vào ngày 24/9, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Lebanon. Tức là, chúng ta sẽ thi đấu từ trận dễ nhất, đến trận khó dần.