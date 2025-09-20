Xem trực tiếp tuyển futsal Việt Nam đá giải châu Á ở đâu?

* Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra vào lúc 14h30 chiều nay (20/9) được tường thuật trực tiếp trên báo Dân trí.

Vòng loại giải futsal châu Á 2026 diễn ra từ ngày 20/9 đến 24/9. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng E với các đối thủ Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Lebanon. Các trận đấu diễn ra trên sân Linping Sport Center Gymnasium (Hàng Châu, Trung Quốc).

Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào vòng loại giải futsal châu Á (Ảnh: VFF).

Hiện tại, chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng vòng loại giải futsal châu Á. Do đó, các trận đấu của tuyển futsal Việt Nam sẽ không được phát sóng trên truyền hình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin chính thức. Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu của tuyển futsal Việt Nam trên báo Dân trí. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của tuyển futsal Việt Nam ở giải đấu này.

Xét về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển futsal Việt Nam đứng đầu bảng đấu này khi đang đứng thứ 26 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển. Ở bảng đấu này, Lebanon xếp thứ 54, Trung Quốc xếp thứ 85, còn Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 123.

Điều đó cho thấy thứ hạng của tuyển futsal Việt Nam cách xa so với các đối thủ còn lại. Đồng nghĩa rằng, cơ hội giành tấm vé đi tiếp của chúng ta rất lớn.

Theo quy định của AFC, 8 đội đầu bảng và 7 đội có thành tích tốt nhất (trong số 8 bảng) sẽ giành quyền vào vòng chung kết giải futsal châu Á diễn ra ở Indonesia vào đầu năm sau.

Lịch thi đấu của bảng E cũng ủng hộ đội tuyển futsal Việt Nam. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi sẽ thi đấu trận đầu gặp đội bóng yếu nhất bảng Hong Kong vào chiều nay (20/9).

Sau đó, ngày 22/9, chúng ta sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc. Cuối cùng, vào ngày 24/9, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Lebanon. Tức là, chúng ta sẽ thi đấu từ trận dễ nhất, đến trận khó dần.