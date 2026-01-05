Bế mạc khóa tập huấn trọng tài giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia 2026

Tham dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực BCH VFF; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF và ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng ban Trọng tài VFF.

Lớp tập huấn đã hoàn thành nhiệm vụ rút kinh nghiệm công tác điều hành ở mùa giải 2025, cập nhật những điểm mới của Luật thi đấu và bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, thể lực cho đội ngũ trọng tài trước thềm mùa giải mới 2026.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực BCH VFF phát biểu ở ngày bế mạc (Ảnh: VFF).

Đại diện các giảng viên khóa học, ông Nguyễn Trung Kiên báo cáo kết quả kiểm tra lý thuyết 100% trọng tài xếp loại khá, giỏi; kiểm tra thể lực có 65/66 trọng tài đạt yêu cầu, trường hợp còn lại do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương nên không hoàn thành bài thi. Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và ý thức rèn luyện tích cực của đội ngũ trọng tài tham dự.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN gửi lời chúc mừng năm mới 2026 tới các trọng tài, giảng viên và các bộ phận tham gia khóa tập huấn. Ông nhấn mạnh, khóa tập huấn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn thể hiện rõ ý thức kỷ luật, tinh thần cầu thị và trách nhiệm của đội ngũ trọng tài đối với các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia.

Ông Nguyễn Quốc Hội ghi nhận và đánh giá cao sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên, những chia sẻ chuyên môn quý báu đã góp phần quan trọng vào thành công chung của chương trình. Theo ông, bóng đá nữ và bóng đá trẻ giữ vai trò nền tảng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững và những thành công của bóng đá Việt Nam trong tương lai; trong đó, công tác trọng tài là yếu tố then chốt, góp phần tạo nên tính chuyên nghiệp, công bằng và hình ảnh tích cực cho các giải đấu.

65/66 trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực (Ảnh: VFF).

Ông Nguyễn Quốc Hội cho biết lãnh đạo VFF kỳ vọng đội ngũ trọng tài sẽ tiếp tục chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh và khả năng điều hành trận đấu, đồng thời khẳng định VFF sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng công tác trọng tài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia trong mùa giải 2026 và những năm tiếp theo.

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, 10 trọng tài và 10 trợ lý trọng tài sẽ tham gia điều hành các trận đấu tại giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2026. Các trọng tài và trợ lý trọng tài còn lại sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tại các giải đấu tiếp theo trong năm 2026.