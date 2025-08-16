16h chiều nay, U21 bóng chuyền Việt Nam gặp Dominica, xem trực tiếp ở đâu?

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại đáng tiếc với tỷ số 1-3 trước U21 Chile trong trận tranh hạng 17-20 ở giải U21 bóng chuyền nữ thế giới vào hôm qua (15/8) ở Indonesia. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ gặp U21 Cộng hòa Dominica trong trận tranh hạng 19 diễn ra vào lúc 16h hôm nay (16/8).

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U21 Cộng hòa Dominica vào chiều nay (Ảnh: FIVB).

Ở thời điểm này, chưa có nhà đài nào ở Việt Nam có bản quyền phát sóng trận đấu này. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube "Volleyball World" của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Ngoài ra, báo Dân trí cũng đưa thông tin sớm nhất tới quý độc giả.

Đây là trận đấu cuối cùng của U21 bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải đấu. Do đó, các cô gái Việt Nam rất muốn giành được chiến thắng để chia tay giải đấu. Dù thất bại trước U21 Chile nhưng đoàn quân HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn xứng đáng được khen ngợi.

Chủ công Phạm Quỳnh Hương có một ngày thi đấu xuất sắc khi ghi tới 17 điểm (13 điểm tấn công và 4 điểm chắn bóng). Ngoài ra, Ánh Thảo, Thùy Linh, Bích Huệ cũng sẵn sàng “cháy” hết mình để giành chiến thắng làm “quà chia tay” giải đấu tặng người hâm mộ Việt Nam.

Quỳnh Hương là mũi tấn công hiệu quả nhất của U21 Việt Nam (Ảnh: FIVB).

Thực tế, đối thủ U21 Cộng hòa Dominica không hẳn có chất lượng quá tốt. Ở vòng bảng, họ xếp thứ 5/6 ở bảng B khi thắng 1 (Mexico) và thua 4 trận trước Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Croatia.

Sau đó, U21 Cộng hòa Dominica đã giành chiến thắng 3-0 trước Tunisia ở vòng tranh hạng 17-24 nhưng thất bại 0-3 trước Canada ở vòng tranh hạng 17-20. Nên nhớ, ở vòng bảng, U21 bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng 3-1 trước Canada nhưng sau đó chúng ta đã bị xử thua.

Cũng như các trận đấu ở giải này, người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục dõi theo và cổ vũ các vận động viên (VĐV) U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trước U21 Cộng hòa Dominica vào chiều nay.