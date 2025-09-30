YouTube chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Công ty YouTube thuộc sở hữu của Alphabet đã đồng ý trả 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi kiện công ty này vì đình chỉ tài khoản của ông sau vụ bạo loạn ở nhà quốc hội Mỹ vào tháng 1/2021, theo hồ sơ tòa án công bố ngày 29/9.

Thỏa thuận này khiến Google trở thành công ty công nghệ lớn cuối cùng trong 3 “ông lớn” dàn xếp các vụ kiện mà ông Trump đệ trình hồi tháng 7/2021, cáo buộc họ ngăn chặn một cách bất hợp pháp các quan điểm bảo thủ.

Ông Trump khi đó cũng đã kiện mạng xã hội X (trước là Twitter) và Meta, chủ sở hữu của Facebook, cùng Alphabet, cũng như các giám đốc điều hành của họ.

Meta và X đã đồng ý trả tiền dàn xếp vào đầu năm nay.

Theo thỏa thuận với YouTube, 22 triệu USD sẽ được trả thay mặt ông Trump cho tổ chức Trust for the National Mall, một tổ chức phi lợi nhuận mà hồ sơ cho biết đang phụ trách việc xây dựng một phòng khiêu vũ trị giá 200 triệu USD mà ông Trump đang cho xây tại Nhà Trắng.

Công trình có diện tích 8.361m² này dự kiến sẽ hoàn thành “trước khi nhiệm kỳ 4 năm của ông Trump kết thúc vào tháng 1/2029".

Số tiền còn lại sẽ được chia cho các nguyên đơn khác trong vụ kiện, bao gồm Liên minh Bảo thủ Mỹ (American Conservative Union), đơn vị tổ chức Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), và nhà văn Mỹ Naomi Wolf.

YouTube không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và sẽ không thay đổi sản phẩm hoặc chính sách của mình theo thỏa thuận.

Tài khoản YouTube của ông Trump không bị xóa vào năm 2021, mà chỉ bị đình chỉ đăng video mới. Tài khoản này đã được khôi phục vào năm 2023.

Trước đó, Meta đã đồng ý trả khoảng 25 triệu USD hồi tháng 1, và X trả khoảng 10 triệu USD hồi tháng 2 để dàn xếp các vụ kiện tương tự của ông Trump.

Thỏa thuận của Meta quy định rằng 22 triệu USD trong số đó sẽ được dành cho quỹ xây dựng thư viện tổng thống của ông Trump sắp được mở tại Miami, Florida.