Tổng thống Mỹ tìm cách ngăn kịch bản chính phủ đóng cửa trong 2 ngày tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập các lãnh đạo Quốc hội của cả 2 đảng đến Nhà Trắng vào ngày 29/9 để thảo luận về dự luật ngăn chính phủ đóng cửa trong vài ngày tới.

Trước thềm cuộc họp, các lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội hôm 28/9 đã cáo buộc đảng Dân chủ gây ra tình trạng bế tắc trước thời hạn chót đang đến gần để thông qua dự luật.

Phe Cộng hòa đồng thời kêu gọi phe Dân chủ chấp thuận một dự luật tạm thời nhằm kéo dài thời gian đàm phán. Nếu không thông qua dự luật này, một phần chính phủ sẽ phải đóng cửa vào 1/10, ngày đầu tiên của năm tài khóa 2026 của Mỹ.

Đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội, nhưng dự luật nói trên cần ít nhất 60 phiếu thuận tại Thượng viện gồm 100 ghế, nghĩa là phải có sự ủng hộ của một số nghị sĩ Dân chủ.

Tuy nhiên, cho đến nay, các Thượng nghị sĩ Dân chủ đã bác bỏ dự luật tạm thời, yêu cầu bất kỳ văn bản lập pháp nào cũng phải đảo ngược các khoản cắt giảm gần đây của phe Cộng hòa đối với các chương trình y tế.

Ông Trump hôm 28/9 tin rằng phe Dân chủ muốn đạt được thỏa thuận. “Nếu họ không đạt được thỏa thuận, đất nước sẽ phải đóng cửa. Nên tôi có cảm giác là họ muốn làm điều gì đó", ông Trump nói.

Trước đó trong ngày, các lãnh đạo Quốc hội của đảng Cộng hòa cho biết họ rất mong tránh một đợt đóng cửa chính phủ.

Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, kêu gọi phe Dân chủ ủng hộ biện pháp tạm thời để cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ đến ngày 21/11, trong khi các ủy ban ngân sách tiếp tục hoàn thiện các dự luật chi tiêu.

“Chúng ta cần một cuộc đàm phán nghiêm túc", ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, tuyên bố.

Chính phủ liên bang đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa một phần lần thứ 15 kể từ năm 1981 vì các nhà lập pháp vẫn chưa thống nhất được kế hoạch chi tiêu.

Nếu Quốc hội không hành động, hàng nghìn nhân viên liên bang có thể bị tạm nghỉ việc, từ NASA đến các công viên quốc gia, và nhiều dịch vụ sẽ bị gián đoạn. Các tòa án liên bang có thể phải đóng cửa, còn các khoản tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ có thể bị trì hoãn.

Hiện đảng Cộng hòa đang nắm đa số 53-47 tại Thượng viện và 219-213 tại Hạ viện.

Ông Schumer cho biết ông hy vọng sẽ có thêm các cuộc thảo luận trước thời hạn chót. “Chúng tôi không muốn chính phủ bị đóng cửa. Nhưng câu hỏi cơ bản vẫn chưa có lời giải, và chúng ta sẽ thấy vào ngày 29/9 rằng họ có thực sự nghiêm túc muốn đàm phán với chúng tôi hay không?”, ông nói.

Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, cho biết ông hy vọng có thể tránh được việc chính phủ phải đóng cửa, nhưng nhấn mạnh rằng những lo ngại của đảng ông về vấn đề y tế phải được giải quyết.

Phe Dân chủ đang tìm cách mở rộng trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho những người mua bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (Obamacare).

Khoảng 24 triệu người Mỹ đang được bảo hiểm theo đạo luật này sẽ phải trả chi phí cao hơn nếu Quốc hội không gia hạn các khoản giảm thuế tạm thời đã được thông qua năm 2021.

Ông Johnson và các nghị sĩ Cộng hòa khác đã gợi ý rằng vấn đề trợ cấp y tế nên được xử lý riêng sau khi dự luật cấp ngân sách tạm thời được thông qua, nhưng phe Dân chủ tỏ ra không mặn mà với đề xuất này.