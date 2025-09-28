Điện Kremlin: Tổng thống Nga sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ ở Moscow

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn hiệu lực, và hiện nay quyết định nằm ở phía Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn Tass khi được hỏi liệu lời mời này có còn được duy trì hay không.

“Lời mời không bị gác lại. Đây là một lời mời đang có hiệu lực. Tổng thống Putin sẵn sàng và sẽ rất vui được gặp Tổng thống Trump. Phần còn lại phụ thuộc vào quyết định của ông Trump”, ông Peskov nhấn mạnh.

Vào tháng 8, sau cuộc hội đàm với ông Trump tại Anchorage, Alaska, ông Putin đã đề nghị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo tại Moscow. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng điều này có thể thực hiện được, dù thừa nhận ông có thể sẽ bị chỉ trích vì quyết định đó.

Trước đây, Tổng thống Trump nhiều lần cho rằng mối quan hệ tích cực của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin là một yếu tố sẽ giúp Mỹ đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Tuy nhiên, các nỗ lực tới nay vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc đạt được một thỏa thuận hòa bình, xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ Nga sắp đưa ra một đề xuất rất tốt cho phía Ukraine để khép lại chiến sự và phía Mỹ đã ủng hộ phương án này.

Ông Lukashenko, người đã gặp ông Putin tại Moscow trong hơn 5 giờ, không tiết lộ chi tiết về đề xuất, nhưng cho biết nó đã được trình bày với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska vào tháng trước.

“Đây là một đề xuất tốt cho Ukraine, những đề xuất đã được ông Donald Trump nghe ở Alaska và được đưa tới Washington để xem xét và thảo luận”, ông Lukashenko nói với phóng viên truyền hình Nga Pavel Zarubin, nhưng không nêu chi tiết nội dung của đề xuất này.

Nga trước đây đã đưa ra những điều kiện bao gồm mong muốn Ukraine nhượng lãnh thổ, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và giới hạn quy mô quân đội. Ukraine đã bác bỏ những điều kiện này.

Ông Lukashenko đưa ra phát biểu 3 ngày sau khi ông Trump nói rằng Ukraine có khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ bị mất và nên hành động ngay. Điện Kremlin đã lên tiếng về những phát biểu đó, cho rằng nguyên nhân là ông Trump vừa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bị ảnh hưởng bởi quan điểm của phía Kiev.