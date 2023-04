Xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine gặp nạn trong huấn luyện

Xe tăng Leopard-2 do Đức viện trợ cho Ukraine gặp tai nạn trong huấn luyện tại Ba Lan (Ảnh: Avia-pro).

Trang Avia-pro hôm 17/4 đã đăng tải những hình ảnh về một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 do Đức sản xuất bị bật tháp pháo tại một thao trường tại Ba Lan. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Ba Lan thường xuyên cung cấp địa điểm huấn luyện sử dụng các vũ khí phương Tây cho quân đội Ukraine.

Theo đó, khi đang tiến hành vượt dốc trong một bài diễn tập hành tiến, nòng pháo của xe tăng Leopard-2 có thể đã va chạm với mặt đất. Cú va chạm mạnh khiến cho cả tháp pháo của xe tăng chiến đấu chủ lực do Đức sản xuất bị bật ra. Theo Avia-pro, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tăng Leopard-2 do các binh sĩ Ukraine điều khiển. Kíp lái đã thoát ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tuy không để lại hậu quả về người, xe tăng Leopard-2 mà Đức viện trợ cho Ukraine đã gặp phải hỏng hóc nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp tục chiến đấu của phương tiện này.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cận cảnh hỏng hóc của xe tăng Leopard-2 (Ảnh: Avia-Pro).

Trước đó, hôm 14/4, Hãng thông tấn RIA Novosti, dẫn nguồn tin từ một chỉ huy của tiểu đoàn tình nguyện Sokol của Nga cho biết quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 do Đức sản xuất.

Trong quá trình tham chiến tại miền Nam Ukraine, một xe tăng Leopard-2 của Ukraine đã bị các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Sokol phát hiện và bắn hỏng. Sau khi không thể kéo nó về căn cứ, các binh sĩ Nga đã quyết định dìm xe tăng chiến đấu chủ lực này xuống một đầm lầy ở Kherson.

Đây được xem là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên do phương Tây viện trợ bị phá hủy tại Ukraine.

Tuyên bố trên hiện chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin này.

Leopard-2 là một loại xe tăng chiến đấu chủ lực được phát triển và đưa vào sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Với tốc độ lên tới 70km/h, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng tấn công với độ chính xác cao, trong hơn 50 năm phục vụ, xe tăng này đã trở thành một trong những loại vũ khí phổ biến nhất trong biên chế của quân đội các nước NATO.

Về vũ khí, xe tăng được trang bị một pháo nòng trơn Rheinmetall L/44 cỡ nòng 120mm với khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu trên bộ. Ngoài ra, các súng máy hạng nặng cũng được lắp đặt trên xe để phục vụ mục đích phòng thủ trước bộ binh và vũ khí hạng nhẹ của đối phương. Leopard-2 được vận hành bởi tổ lái gồm 4 người bao gồm trưởng xe, xạ thủ, người nạp đạn và lái xe.