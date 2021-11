WHO họp nhóm chuyên gia điều tra giai đoạn hai nguồn gốc Covid-19

Dân trí Sau nhiều tháng hình thành, nhóm chuyên gia mới gồm 27 thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về điều tra nguồn gốc Covid-19 cuối cùng đã bắt tay vào việc.

Nhóm SAGA sẽ tiếp quản cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO (Ảnh: AFP).

Theo SCMP, nhóm Cố vấn khoa học về nguồn gốc các mầm bệnh mới (SAGO) gồm 27 chuyên gia được WHO lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới hôm 23/11 đã lần đầu tiên nhóm họp, đánh dấu bước khởi đầu của kế hoạch mà Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi là "công việc quan trọng tại thời điểm bước ngoặt".

"Như quý vị đã biết, việc chính trị hóa nguồn gốc Covid-19 đã gây rào cản nghiêm trọng đối với cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch. Điều đó đặt cả thế giới trước mối rủi ro. Mục đích của nhóm là đưa trọng tâm vấn đề trở lại theo con đường khoa học.

WHO đang đứng trước áp lực điều tra nguồn gốc Covid-19. Tuy nhiên, cuộc điều tra vướng tranh cãi sau khi nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu tới Vũ Hán, Trung Quốc vào đầu năm nay để điều tra và đưa ra 4 giả thuyết về nguồn gốc đại dịch.

Trọng tâm của những tranh cãi là liệu virus gây đại dịch Covid-19 có rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không - một giả thuyết mà Bắc Kinh nhiều lần phủ nhận. Nhóm chuyên gia ban đầu của WHO đã bác bỏ giả thuyết này, nhưng ông Tedros và các nhà khoa học khác kêu gọi cần điều tra kỹ càng hơn giả thuyết này cũng như các giả thuyết khác, bao gồm cả giả thuyết virus lây sang người từ động vật hoang dã. Các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, đã kêu gọi một cuộc điều tra kỹ càng về tất cả các giả thuyết.

Đến nay, hai năm trôi qua kể từ khi dịch bùng phát, giới khoa học càng khó lần ra manh mối như kháng thể trong máu của động vật hoặc người hơn. Trong bối cảnh đó, nhóm SAGO được giao nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị cho WHO về các bước tiếp theo cho các nghiên cứu về nguồn gốc virus.

Nhóm này gồm 27 thành viên, bao gồm các chuyên gia về virus học, dịch tễ học, sức khỏe động vật và an toàn sinh học, cùng các lĩnh vực khác. Được WHO lựa chọn từ hơn 700 người nộp đơn, các chuyên gia đến từ các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Kenya, Brazil...

Trưởng nhóm là nhà virus học Marietjie Venter của Đại học Pretoria của Nam Phi và phó nhóm là chuyên gia về môi trường và bệnh truyền nhiễm Jean-Claude Manuguerra của Viện Pasteur ở Pháp.

Cuộc họp ngày 23/11 chủ yếu là mang tính thủ tục và bao gồm các cuộc họp giao ban về các vấn đề khoa học và các cuộc họp với cố vấn pháp lý cũng như về việc tuân thủ, quản lý rủi ro và vấn đề đạo đức.

"Nhóm nhất trí họp thường xuyên và tập trung khẩn cấp vào việc nghiên cứu sự xuất hiện của các mầm bệnh mới, cũng như nhanh chóng đánh giá điều tra nguồn gốc của… virus gây bệnh Covid-19", WHO cho hay.

Thanh Thành

Theo SCMP